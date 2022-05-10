Бышовец: «Обе команды из РПЛ реально претендуют на финал»

Бывший главный тренер сборной России поделился точкой зрения по поводу возможных участников финала Кубка России.

Обе команды из РПЛ реально претендуют на финал, прежде всего по уровню футболистов. Играя на выезде, команды из ФНЛ столкнутся с проблемой гостевого поля, не имея той поддержки, которую мы наблюдали при своих зрителях. Объективно, «Динамо» и «Спартак» — это финал, который будет смотреться, невзирая на то что цена матча — это Кубок России. Здесь и традиции, и дерби. Нас ждёт матч, который будет держать болельщиков в напряжении.

Чудо может быть только одно: отдавая должное «Алании» и «Енисею», была недооценка соперника. Это сказалось. Даже матч «Динамо» с «Балтикой» попадает под подозрение — команда не использовала все свои преимущества, доведя до пенальти. Хотелось бы, чтобы матч «Спартака» и «Динамо» проходил без фанатичности.