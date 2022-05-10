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Бышовец: «Обе команды из РПЛ реально претендуют на финал»

сегодня, 15:36

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился точкой зрения по поводу возможных участников финала Кубка России.

Обе команды из РПЛ реально претендуют на финал, прежде всего по уровню футболистов. Играя на выезде, команды из ФНЛ столкнутся с проблемой гостевого поля, не имея той поддержки, которую мы наблюдали при своих зрителях. Объективно, «Динамо» и «Спартак» — это финал, который будет смотреться, невзирая на то что цена матча — это Кубок России. Здесь и традиции, и дерби. Нас ждёт матч, который будет держать болельщиков в напряжении.

Чудо может быть только одно: отдавая должное «Алании» и «Енисею», была недооценка соперника. Это сказалось. Даже матч «Динамо» с «Балтикой» попадает под подозрение — команда не использовала все свои преимущества, доведя до пенальти. Хотелось бы, чтобы матч «Спартака» и «Динамо» проходил без фанатичности.

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Все комментарии
санек002
санек002
сегодня в 18:28
динамо уже в финале!
Anisovich
Anisovich
сегодня в 17:59
Не должен клуб из конца таблицы брать Кубок страны.
ABir
ABir
сегодня в 17:50
В полуфиналах недооценка соперников вряд ли возможна
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 16:58
Для тех кто знает победителей и счёт полуфиналов...(жеребьёвщики,работники Лужников,Бышовец,Сычёв и пр.) - не очень корректно по отношению к командам ФНЛ ...зрителям....высказывать инсайдерскую информацию до матчей...
ДСА
ДСА
сегодня в 16:43
Всё объективно так и есть.
1 984
1 984
сегодня в 16:24
Также как и обе команды из ФНЛ.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 16:03
Лично я хотел бы видеть в финале Аланию с Енисеем.
МапС
МапС
сегодня в 15:48
Без фанатизьма не получится.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:43
Фантастичности не возможно.
shlomo
shlomo
сегодня в 15:37
Не будет загадывать...просто посмотрим
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