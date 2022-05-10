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Титов: «Выигранный Кубок был бы большим подарком для болельщиков»

сегодня, 14:50

Экс-игрок «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от полуфинальных матчей Кубка России.

У «Динамо» большие проблемы. Команда очень много пропускает. Если бы «Алания» была в том же состоянии, что и с «Зенитом» на эмоциях, на положительном фоне, была бы равная борьба! «Спартак» же выдал очень хороший первый тайм с «Уралом». А сегодня у «Енисея» проблемы, была ротация состава, и «Алания» тоже много пропускает. Мне кажется, забитых мячей будет достаточно в обоих полуфиналах. «Динамо» борется за Кубок и до последнего боролось за чемпионство. Не знаю, с чем связаны последние ошибки бело-голубых. Этот сезон можно уже занести в плюс, что так всё интересно получилось.

Забитых мячей будет достаточно в обоих полуфиналах. Только трофей может спасти сезон «Спартака». Сегодня девятое место, может быть, восьмое, седьмое. Для «Спартака» моего времени это было бы сенсацией или провалом. Конечно, выигранный кубок был бы большим подарком для болельщиков в год столетия.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:03
Чтобы выиграть прийдётся попотеть!
Anisovich
Anisovich
сегодня в 15:49
Динамо он нужнее.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 15:17
Скажу банальную вещь : " Выигранный Кубок РФ был бы большим подарком для
Динамо и огромным подарком для Алании и Енисея."
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 15:03
Болеем ща Динамо.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 14:56
Конечно понимаем, особенно сейчас.
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