Титов: «Выигранный Кубок был бы большим подарком для болельщиков»

Экс-игрок «Спартака» поделился ожиданиями от полуфинальных матчей Кубка России.

У «Динамо» большие проблемы. Команда очень много пропускает. Если бы «Алания» была в том же состоянии, что и с «Зенитом» на эмоциях, на положительном фоне, была бы равная борьба! «Спартак» же выдал очень хороший первый тайм с «Уралом». А сегодня у «Енисея» проблемы, была ротация состава, и «Алания» тоже много пропускает. Мне кажется, забитых мячей будет достаточно в обоих полуфиналах. «Динамо» борется за Кубок и до последнего боролось за чемпионство. Не знаю, с чем связаны последние ошибки бело-голубых. Этот сезон можно уже занести в плюс, что так всё интересно получилось.

Забитых мячей будет достаточно в обоих полуфиналах. Только трофей может спасти сезон «Спартака». Сегодня девятое место, может быть, восьмое, седьмое. Для «Спартака» моего времени это было бы сенсацией или провалом. Конечно, выигранный кубок был бы большим подарком для болельщиков в год столетия.