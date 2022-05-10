Колосков: «В четвёрке полуфиналистов я не вижу ни одного фаворита»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков полагает, что в полуфиналах Кубка России возможен любой исход.

Конечно, всем бы хотелось, чтобы в финале Кубка был матч «Спартак» — «Динамо». Тем более, что матч будет в «Лужниках». Но сегодня в четверке полуфиналистов я не вижу ни одного фаворита. «Динамо» играет посредственно последние игры, «Алания» наоборот — на подъеме. Сегодня простой игры точно не будет.

Что касается «Спартака», то он только на бумаге сильнее «Енисея». Так что интрига есть, и я не называл бы сенсацией возможные победы в полуфиналах «Алании» и «Енисея», потому что уровень «Динамо» и «Спартака» на сегодняшний день достаточно посредственный.