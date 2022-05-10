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Колосков: «В четвёрке полуфиналистов я не вижу ни одного фаворита»

сегодня, 15:23

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков полагает, что в полуфиналах Кубка России возможен любой исход.

Конечно, всем бы хотелось, чтобы в финале Кубка был матч «Спартак» — «Динамо». Тем более, что матч будет в «Лужниках». Но сегодня в четверке полуфиналистов я не вижу ни одного фаворита. «Динамо» играет посредственно последние игры, «Алания» наоборот — на подъеме. Сегодня простой игры точно не будет.

Что касается «Спартака», то он только на бумаге сильнее «Енисея». Так что интрига есть, и я не называл бы сенсацией возможные победы в полуфиналах «Алании» и «Енисея», потому что уровень «Динамо» и «Спартака» на сегодняшний день достаточно посредственный.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 17:45
Исход возможен любой, но с разной степенью вероятности
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 16:26
Тем интереснее.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 15:46
Мудро и правильно Слава сказал
МапС
МапС
сегодня в 15:42
У окулиста Колосков давно был?
альсато
альсато
сегодня в 15:42
Кому это ВСЕм бы хотелось, чтоб в финале (кубка) встретились Спартак и Динамо?)))....уверяю тебя Слава Колосков-большинство за финал: АЛАНИЯ-ЕНИСЕЙ!)))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:27
Может так и есть...
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