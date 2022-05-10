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Гаврилов: «„Динамо“ и „Спартаку“ нельзя дотягивать до серии пенальти»

сегодня, 14:20

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов порассуждал о предстоящих полуфинальных матчах в Кубке России.

Ожидания от полуфиналов? В Кубке уже выбыли все, кто только может — «Зенит», ЦСКА и другие клубы РПЛ. Не знаю, как все будет, но такое может произойти и со «Спартаком». Сейчас от команды можно ожидать чего угодно. Вы знаете, Кубок России ничего дает, так, приятный аккорд в конце сезона.

Какой финал хочу увидеть? Мне все равно. Хоть «Алания» — «Енисей», или «Спартак» — «Динамо», без разницы вообще. Кубок России — это несерьезно. Могу дать совет «Динамо» и «Спартаку»: нельзя дотягивать до серии пенальти, в этой лотерее часто побеждают ребята из ФНЛ.

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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:03
А я хотел бы посмотреть пенальти!
санек002
санек002 ответ beefs (раскрыть)
сегодня в 15:38
это точно!
МапС
МапС
сегодня в 15:19
Так сейчас и чемпионство ничего не даёт.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:43
Кое что он всё-таки даёт настроение.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:37
Но и сдаваться во избежании серии пенальти тоже не вариант....
Валерыч
Валерыч
сегодня в 14:30
Как это ничего не даёт Кубок России, Гаврилов?
Кубок России даёт право сыграть матч на Суперкубок,
и завоевать ещё один трофей.
beefs
beefs
сегодня в 14:28
это правда, интерес к российскому футболу падает, причем катастрофически (спасибо руководству)...
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