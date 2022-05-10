Гаврилов: «„Динамо“ и „Спартаку“ нельзя дотягивать до серии пенальти»

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов порассуждал о предстоящих полуфинальных матчах в Кубке России.
Ожидания от полуфиналов? В Кубке уже выбыли все, кто только может — «Зенит», ЦСКА и другие клубы РПЛ. Не знаю, как все будет, но такое может произойти и со «Спартаком». Сейчас от команды можно ожидать чего угодно. Вы знаете, Кубок России ничего дает, так, приятный аккорд в конце сезона.
Какой финал хочу увидеть? Мне все равно. Хоть «Алания» — «Енисей», или «Спартак» — «Динамо», без разницы вообще. Кубок России — это несерьезно. Могу дать совет «Динамо» и «Спартаку»: нельзя дотягивать до серии пенальти, в этой лотерее часто побеждают ребята из ФНЛ.
Кубок России даёт право сыграть матч на Суперкубок,
и завоевать ещё один трофей.
Кубок России даёт право сыграть матч на Суперкубок,
и завоевать ещё один трофей.