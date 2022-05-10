Гаврилов: «„Динамо“ и „Спартаку“ нельзя дотягивать до серии пенальти»

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов порассуждал о предстоящих полуфинальных матчах в Кубке России.

Ожидания от полуфиналов? В Кубке уже выбыли все, кто только может — «Зенит», ЦСКА и другие клубы РПЛ . Не знаю, как все будет, но такое может произойти и со «Спартаком». Сейчас от команды можно ожидать чего угодно. Вы знаете, Кубок России ничего дает, так, приятный аккорд в конце сезона.