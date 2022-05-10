Силкин: «„Алания“ неслучайно добралась до полуфинала»

Бывший главный тренер «Динамо» поделился ожиданиями от игры команды против «Алании» в полуфинале Кубка России.

Это кубковая игра — всё что угодно может быть. Всё будет зависеть от настроя команд. Если мотивация будет хорошая, то проблем у «Динамо» быть не должно. Если чуть недооценят, по каким-то причинам будут играть не в полную силу, то могут и возникнуть проблемы. «Алания» неслучайно добралась до полуфинала.

Поражение от «Крыльев» должно было встряхнуть команду как следует. Тем более это полуфинал Кубка: один шаг остался. Не думаю, что будет какая-то недооценка, тренерский штаб постарается успокоить ребят.