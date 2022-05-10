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Силкин: «„Алания“ неслучайно добралась до полуфинала»

сегодня, 13:47
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Алания (Владикавказ)Алания16:30 Не начался

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от игры команды против «Алании» в полуфинале Кубка России.

Это кубковая игра — всё что угодно может быть. Всё будет зависеть от настроя команд. Если мотивация будет хорошая, то проблем у «Динамо» быть не должно. Если чуть недооценят, по каким-то причинам будут играть не в полную силу, то могут и возникнуть проблемы. «Алания» неслучайно добралась до полуфинала.

Поражение от «Крыльев» должно было встряхнуть команду как следует. Тем более это полуфинал Кубка: один шаг остался. Не думаю, что будет какая-то недооценка, тренерский штаб постарается успокоить ребят.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 15:34
я не против Динамо, я за АЛАНИЮ!....и на это у меня есть веские причины!...УДАЧИ братья!
Ironigor
Ironigor ответ Adrian von Ziegler (раскрыть)
сегодня в 15:07
Спасибо дружище. Будем надеяться на лучшее. ✊️🙋‍♂️
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:03
Ждём сенсацию !
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 14:06
Будет ничья, в дополнительное время Алания выиграет.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 13:58
Это многовато о чём говорит
shlomo2
shlomo2
сегодня в 13:57
И в финал она выйдет не случайно...:)))
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:53
Это их максимум
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:53
Всё может быть.
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