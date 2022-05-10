Канчельскис: «„Динамо“ — однозначный фаворит матча с „Аланией“»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» считает, что «Алания» способна дать бой «Динамо» в полуфинальном матче Кубка России.

«Динамо» — однозначный фаворит матча с «Аланией», но только на бумаге, а на поле — посмотрим. Все верят и думают, что «Динамо» обыграет, но это футбол. Теоретически, «Алания» может доставить проблемы. «Алания» обыграла «Зенит», почему ей не попробовать сделать это с «Динамо»? Будет сложно, но интересно.