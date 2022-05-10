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Канчельскис: «„Динамо“ — однозначный фаворит матча с „Аланией“»

сегодня, 14:36
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Алания (Владикавказ)Алания16:30 Не начался

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что «Алания» способна дать бой «Динамо» в полуфинальном матче Кубка России.

«Динамо» — однозначный фаворит матча с «Аланией», но только на бумаге, а на поле — посмотрим. Все верят и думают, что «Динамо» обыграет, но это футбол. Теоретически, «Алания» может доставить проблемы. «Алания» обыграла «Зенит», почему ей не попробовать сделать это с «Динамо»? Будет сложно, но интересно.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 16:10
С какого перепуга , однозначно !
Зенит опроверг уже такую однозначность !)
альсато
альсато
сегодня в 15:36
АЛАНИЯ-вперед!
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 15:18
Игра покажет.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:48
Алания в матче с Зенитом опровергла про фаворита)
shlomo2
shlomo2
сегодня в 14:42
Не однозначный...:(
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