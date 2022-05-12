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Сборная России не будет проводить матчи и сборы летом

сегодня, 19:45

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что у национальной команды не будет сборов в конце сезона.

Мы обсуждали разные варианты и пришли к мнению, что после сложного во всех отношениях сезона стоит предоставить игрокам возможность для полноценного отдыха и восстановления сил перед следующим футбольным сезоном. Два последних года игроки были лишены такой возможности – из-за пандемии и связанных с ней ограничений.

Что касается того, когда в следующий раз соберется команда, то пока не готов ответить на этот вопрос. Посмотрим, как будут развиваться события.

Также недавно стало известно, что российские клубы не выступят в еврокубках сезона 2022/23.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 20:50
Целее игроки будут . Пральное решение ! Одобрям !
Cat01
Cat01
сегодня в 20:39
У тренеров будет отпуск
санек002
санек002 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 20:19
сам байден приказал!да здравствует байден -прокричали они и принялись лизать американские сапоги!тьфу ууу стыдно за европу!
Знатог
Знатог
сегодня в 20:16
А товарищеские матчи играть вроде не запретили?
Знатог
Знатог ответ протон (раскрыть)
сегодня в 20:14
А наш спорт- вне спорта.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 20:10
Всё правильно.
1 984
1 984
сегодня в 20:07
Это логично.
DXTK
DXTK
сегодня в 19:54
А провести матч Россия Белоруссия........сб Россия против Зенита ......... ?
протон
протон
сегодня в 19:50
Политика вне спорта, говорили они…
lotsman
lotsman
сегодня в 19:49
Ну и правильно, чего зря напрягаться, лучше отдохнуть.
ДСА
ДСА
сегодня в 19:46
Кроме Белоруссии играть то и не с кем.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 19:46
Правильно. Смысла в этом нет.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 19:46
И правильно сделает
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