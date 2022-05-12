Сборная России не будет проводить матчи и сборы летом

Главный тренер сборной России сообщил, что у национальной команды не будет сборов в конце сезона.

Мы обсуждали разные варианты и пришли к мнению, что после сложного во всех отношениях сезона стоит предоставить игрокам возможность для полноценного отдыха и восстановления сил перед следующим футбольным сезоном. Два последних года игроки были лишены такой возможности – из-за пандемии и связанных с ней ограничений.

Что касается того, когда в следующий раз соберется команда, то пока не готов ответить на этот вопрос. Посмотрим, как будут развиваться события.