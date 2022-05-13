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Три клуба РПЛ проявляют интерес к Камилову

сегодня, 19:31

Александр Маньяков, агент полузащитника «Уфы» Владислава Камилова, рассказал о планах своего клиента.

Контракт Камилова с «Уфой» действует еще полтора года. Вопрос по поводу дальнейшего существования клуба лучше задать Газизову, потому что я информацией не владею. Что же касается интереса со стороны других клубов, подтверждаю, интерес к Камилову есть постоянно. На сегодня речь о клубах второй восьмерки.

Есть три клуба, которые им интересуются. Два спрашивали про трансферную стоимость, возможность перехода — то есть, конкретный интерес. Еще один, скажем, так прощупывает почву. Влад — очень хороший и порядочный парень, у него правильные моральные мужские ценности. И сейчас, когда мы с ним разговариваем и что-то обсуждаем, он говорит — давай сосредоточимся на «Уфе», клуб борется за выживание, а уже по окончании сезона можно будет о чем-то думать. Сейчас главное — удачное выступление всей команды в оставшихся матчах.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 20:20
Игроки интересные, а клуб не тянет.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 19:32
Посмотрим на итог
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