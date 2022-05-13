Три клуба РПЛ проявляют интерес к Камилову

Александр Маньяков, агент полузащитника «Уфы» , рассказал о планах своего клиента.

Контракт Камилова с «Уфой» действует еще полтора года. Вопрос по поводу дальнейшего существования клуба лучше задать Газизову, потому что я информацией не владею. Что же касается интереса со стороны других клубов, подтверждаю, интерес к Камилову есть постоянно. На сегодня речь о клубах второй восьмерки.

Есть три клуба, которые им интересуются. Два спрашивали про трансферную стоимость, возможность перехода — то есть, конкретный интерес. Еще один, скажем, так прощупывает почву. Влад — очень хороший и порядочный парень, у него правильные моральные мужские ценности. И сейчас, когда мы с ним разговариваем и что-то обсуждаем, он говорит — давай сосредоточимся на «Уфе», клуб борется за выживание, а уже по окончании сезона можно будет о чем-то думать. Сейчас главное — удачное выступление всей команды в оставшихся матчах.