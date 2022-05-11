«Зенит» определился с голкипером. Сафонов отказывается, вернулись к запасному варианту

1652285820

вчера, 19:17

Решили, что в воротах будет местный футболист.

Сафонов не спешит в Санкт-Петербург

Вероятно, что в РПЛ без еврокубков строптивый Матвей играть не хочет. А поскольку «Краснодару» сейчас важны стоимости футболистов при расставании, то южане могли запросить у «Зенита» солидные деньги за первого номера сборной. Да и не факт, что сам Сафонов желает перебраться в состав Семака, иначе давно бы играл вместо Крицюка и Кержакова. Возможно, Сафонов мечтает о переходе в топ-5.

У чемпионов также есть воспитанник и уроженец Санкт-Петербурга – Даниил Одоевский, но девятнадцатилетний голкипер вряд ли окажется первым номером «Зенита» в будущем сезоне. Также почему-то не стали рассматривать иностранца, невзирая на то, что Дюков изменил лимит. То есть деньги вроде как есть, а на самом деле их куда меньше. Как и возможностей, ведь заманить сильного легионера-голкипера теперь труднее.

Одновременно не исключено, что РПЛ постараются сохранить в качестве витрины – предложат уже имеющимся легионерам максимальные условия, лишь бы летом все не разбежались. Латиноамериканцы рассмотрят этот вариант, но любой полевой игрок «Зенита» подтвердит – команда нуждается в перспективном голкипере. Крицюк и Кержаков – нормальные вратари для «Нижнего Новгорода», но для чемпионов они не шибко подходят. Не на пике формы, не молодые, не руководят обороной.

И раз Сафонов отказывается, да и позицию Галицкого привычно не знаем – возможно, не советует Матвею ехать на север, то переходим к альтернативным вариантам. Тем более, все фамилии обсуждались, то есть это как финал телевизионного конкурса, когда сценаристы рассказали все истории участников, осталось проголосовать за победителя.

Лантратов опередил Ломаева и Адамова

Голкиперы «Крыльев Советов» и «Сочи» точно были в скаутских списках. Причем не исключено, что за ними следили еще год назад, когда в итоге не поймали на крючок Сафонова и ограничились возвращением в РПЛ другого бывшего голкипера «Краснодара». Но Крицюк не выдал сезон, после которого его можно назвать новым Ван дер Саром, что после «Фулхэма» заиграл в «Манчестер Юнайтед».

«Зенит» переключился на Ломаева, но там свои нюансы. У агента Павла Андреева немало «динамовцев» и «спартаковцев» на контрактах. Вряд ли «красно-белые» ищут нового голкипера, но «Динамо» со временем придется менять Шунина. Лещук хорош, но его не проверяли на длительной дистанции. А Ломаев молодой, с реакцией, поэтому Андреев может связывать будущее Ивана с «Динамо».

«Зениту» уже достался один его клиент – Сергеев, но в воротах можем увидеть клиента другого посредника. Лантратов мог убедить аналитиков «Зенита», что подходит лучше, чем Адамов. Илья играет постоянно, пережил с «Химками» чуткий отрезок, но выдержал испытания примерно так, как Акинфеев в ЦСКА . По проценту сэйвов Лантратов уступает Сафонову и Ломаеву, но не критически. Также учтите, что моменты у ворот «Химок» намного опаснее. Больше страдали только вратари «Рубина» и «Арсенала».

Пропустил Лантратов много, играет ногами скверно, но это тоже отчасти можно списать на стиль команды. Одно дело стоять полчаса без работы в Санкт-Петербурге, другое – крутиться как белка в колесе, в Подмосковье. Илья среди лучших вратарей РПЛ последних лет, а ему всего 26 лет, рост не прекратился.

У Семака будет обновляться линия защиты

Допускаем, что Чистякову будут искать нового напарника. Ракицкий уехал, Ловрен покинет «Зенит», Алип и его российский напарник могут играть в основе. Или же казахского защитника заменит другой иностранец. В любом случае ждем новый треугольник в центре защиты, начиная со смены вратаря.

Переговоры – штука сложная, но в этом случае сами «Химки» заявили об интересе. Также опровергли слухи о стоимости – оказывается, «Зенит» готов заплатить больше, чем 2 млн евро. Аутсайдеру такая сделка выгодна, а петербуржцы привыкли к крупным трансферам, цена перехода вратаря для них не является проблемой, если не просят 20 млн евро за Сафонова. Лантратов наиграл на шанс, хотя понимаем скептиков.

В РПЛ полно голкиперов, которые в небольших клубах оставляют отличное впечатление. Но есть сомнения, что они могут перейти на новый уровень без эксцессов. Лантратов, не исключено, именно такой вратарь. Не знаем, как Илья себя поведет, когда соперники не будут держать его в тонусе весь матч, но придется часто играть ногами – брак в передачах у голкипера солидный, и меняться ради того, чтобы «Зенит» рос.

Команда Семака везучая, когда говорим о реализации соперников – могли пропустить больше. Лантратов может и должен подхватить знамя Кержакова и Крицюка, которые не прогрессировали, но и не провалились. Хотя дело скорее в низком количестве волнообразных атак на ворота фаворита, чем в классе названых вратарей. Голкипера искали с прошлого сезона, и причина не только в возрасте младшего Кержакова.

Отстранение от еврокубков поможет вратарю

Малафеев пропускал семь мячей от португальской сборной, а три мяча ему «грузили» в матче против «Малаги» усилиями Иско – и сразу становилось понятно, что у опытного вратаря Вячеслава есть лимиты. Планка класса всегда была ниже, чем у Акинфеева. Ошибки не каждый раз повторяли по эпичности оплошности Игоря, но в таких вопросах со стороны сразу понятно, крутой вратарь или просто приличный.

У «Зенита» не было великих голкиперов мирового уровня в новейшей истории. И сейчас не будет, поскольку Лантратов неслучайно не смог заиграть в «Локомотиве», где путь в основу ему преградил Гильерме. Илья поездил по низшим лигам, в каком-то смысле повторяется история Сергеева. Но Лантратов – вратарь, у него нет права на ошибку. И вот тут отсутствие еврокубков поможет, а не помешает.

В РПЛ у ворот «Зенита» меньше моментов, чем в международных матчах. Характер самих поединков РПЛ иной, петербуржцы останутся фаворитами в будущем сезоне, поэтому Лантратов может спокойно адаптироваться к новой реальности. Сейчас привык к 4 сэйвам за игру в среднем, а в Санкт-Петербурге достаточно вступить в игру пять раз за два матча. Но не подумайте, что такой футбол для вратаря всегда проще.

Реже всех встречались с мячами вратари «Спартака», причем разница даже с «Зенитом» огромная – на 30%. Что не помешало Селихову и Максименко пропустить на 12 голов больше. К слову, не списывайте Кержакова и Крицюка раньше времени. Минимум одного из двух сохранять уже после приезда Лантратова. И тогда увидим еще один раунд борьбы с непредсказуемым финалом. Семак привык, что вратари не главные герои.

Но команде все сложнее без подвигов, которыми Лантратов в «Химках» баловал частенько. Илья прекрасно отражает пенальти. И хотя он не Помазун, который пропускает намного меньше, чем можно ожидать из качества моментов соперников, скауты и Семак, похоже, сделали окончательный выбор. Давно пора, ведь без еврокубков нужно закрывать очевидные дыры в составе и готовить новые сочетания.

Лантратов заслужил попытку, хотя требовательные фанаты «Зенита» скорее ждали, что получится убедить Сафонова, или довериться Одоевскому. Но Матвей, судя по всему, упрямый и выберет свой путь. А вот Лантратов будет благодарен, что выбрали не Адамова или Ломаева, а его. Чуть старше, чем коллеги, в меру стабильный. Процент «сухих» матчей у Лантратова не упал, хотя в таблице «Химки» заметно ниже. Приличный вратарь, а вот если станет открытием и лидером «Зенита» — удивит.