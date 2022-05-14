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Хави: «Де Йонг системообразующий игрок, но нужно смотреть на финансы»

сегодня, 18:55

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал возможный трансфер полузащитника команды Френки де Йонга.

Он очень важен для команды. Почти всегда он выходит в стартовом составе, если не брать в расчет ротацию. Он системообразующий футболист. Однако клуб находится в непростой финансовой ситуации, это нужно учитывать. Это касается не только Френки, но «Барсу» в целом. Мне очень нравится этот игрок, однако дальнейшее развитие ситуации пока трудно предугадать.

Во многом работа клуба зависит от условий, в которых он находится. От меня многое зависит, однако финансовую ситуацию нельзя не учитывать. Через несколько дней все станет немного яснее, тогда и будем строить планы на следующий сезон.

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Все комментарии
David Young
David Young ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 19:15
Здравствуйте. "Ты сайтом не ошибся? Озабоченные на другом сайте тусуются, тебе туда, а здесь футбольный сайт" - второе предложение сигнализирует что Вы считаете пользователя которому был адресован тот Ваш ответ озабоченным, что является личным оскорблением.

По поводу гнусности - это дело лично каждого как относиться к тому комментариям и подобному, факта нарушения правил в том комментарии нет, речь шла о футбольных личностях, оскорбления которых не запрещены.

Просьба не выражать своё недовольство и антипатию относительно чего-либо написанного другими пользователями таким образом.

Всего доброго.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 19:04
Раньше про финансы не задумывались
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