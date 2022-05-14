Хави: «Де Йонг системообразующий игрок, но нужно смотреть на финансы»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал возможный трансфер полузащитника команды Френки де Йонга.
Он очень важен для команды. Почти всегда он выходит в стартовом составе, если не брать в расчет ротацию. Он системообразующий футболист. Однако клуб находится в непростой финансовой ситуации, это нужно учитывать. Это касается не только Френки, но «Барсу» в целом. Мне очень нравится этот игрок, однако дальнейшее развитие ситуации пока трудно предугадать.
Во многом работа клуба зависит от условий, в которых он находится. От меня многое зависит, однако финансовую ситуацию нельзя не учитывать. Через несколько дней все станет немного яснее, тогда и будем строить планы на следующий сезон.
По поводу гнусности - это дело лично каждого как относиться к тому комментариям и подобному, факта нарушения правил в том комментарии нет, речь шла о футбольных личностях, оскорбления которых не запрещены.
Просьба не выражать своё недовольство и антипатию относительно чего-либо написанного другими пользователями таким образом.
Всего доброго.
По поводу гнусности - это дело лично каждого как относиться к тому комментариям и подобному, факта нарушения правил в том комментарии нет, речь шла о футбольных личностях, оскорбления которых не запрещены.
Просьба не выражать своё недовольство и антипатию относительно чего-либо написанного другими пользователями таким образом.
Всего доброго.