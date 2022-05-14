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Глава УЕФА: «Новая ЛЧ — это последний гвоздь в крышку гроба Суперлиги»

сегодня, 08:54

Президент УЕФА Александер Чеферин поделился мыслями о новом формате Лиги чемпионов.

Идея так называемой Суперлиги – сумасшествие. Ее старт означал бы полное разрушение футбола, конец европейской модели спорта.

Создание новой Лиги чемпионов – последний гвоздь в крышку гроба Суперлиги. Но она была обречена еще задолго до этого, теперь мы должны были покончить с этим окончательно, раз и навсегда. По крайней мере на 20 лет.

Топ-клубы будут проводить больше матчей против себе подобных, но также будут играть и с более скромными командами. Те, в свою очередь, также будут играть с клубами своей категории, и у них будет больше шансов выйти в плей-офф.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 11:23
Все не так, ребята.
Брулин
Брулин
сегодня в 10:39
Как же надо испугаться, чтобы создать такое безобразие как новый формат ЛЧ
sv_1969
sv_1969
сегодня в 10:29
Время покажет куда и зачем гвоздь
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 10:26
Не факт. Капиталисты всё равно останутся недовольны.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
сегодня в 10:23
Так до сих пор и непонятно, чем существующий формат ЛЧ не устраивал
dok66
dok66
сегодня в 10:17
Давайте хотя бы один турнир проведем в новом формате , тогда и будет понятно , последний это гвоздь , или только первый .
Elliada
Elliada
сегодня в 09:51
Новый формат ЛЧ - это и есть Суперлига
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 09:23
Вот обкакакались так обо76ись !!!
До сих пор все дрожат ...
beefs
beefs
сегодня в 09:10
опять споры насчет суперлиги?...
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