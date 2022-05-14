Глава УЕФА: «Новая ЛЧ — это последний гвоздь в крышку гроба Суперлиги»

Президент УЕФА Александер Чеферин поделился мыслями о новом формате Лиги чемпионов.

Идея так называемой Суперлиги – сумасшествие. Ее старт означал бы полное разрушение футбола, конец европейской модели спорта.

Создание новой Лиги чемпионов – последний гвоздь в крышку гроба Суперлиги. Но она была обречена еще задолго до этого, теперь мы должны были покончить с этим окончательно, раз и навсегда. По крайней мере на 20 лет.

Топ-клубы будут проводить больше матчей против себе подобных, но также будут играть и с более скромными командами. Те, в свою очередь, также будут играть с клубами своей категории, и у них будет больше шансов выйти в плей-офф.