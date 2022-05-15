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Самедов: «„Спартак“ способен отомстить „Зениту“ за 1:7 в первом круге»

сегодня, 13:08
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит16:30 Не начался

Бывший хавбек «Спартака» Александр Самедов порассуждал о предстоящем матче 29-го тура РПЛ между красно-белыми и «Зенитом».

«Спартак» способен отомстить «Зениту» за поражение 1:7 в первом круге. «Спартак» будет играть дома, это будет принципиальный матч. «Зенит» приезжает в статусе чемпиона, поэтому «Спартак» хочет показать, что они не по делу занимают то место, на котором сегодня.

Должна быть эмоциональная игра. Здесь не будет на первом плане, кто какое место занимает, а именно статус принципиальных соперников. Турнирная таблица уйдёт на второй план.

Ранее «Спартак» выпустил артхаусное промо к матчу с «Зенитом».

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 14:06
мести не будет, мстилка поломалась...
lotsman
lotsman
сегодня в 13:57
Не по делу занимает то место, на котором сейчас стоит? Всё по делу. Ты вспомни какой кавардак, и в команде, и в руководстве, был на протяжении большей части сезона. Сейчас вроде бы немного встрепенулись, но чемпионат заканчивается и все билеты проданы. Доказывать надо теперь с началом следующего чемпионата. Ну а чтобы хоть как то скрасить конец сезона и немного реабилитироваться перед болельщиками, надо выиграть кубок. Удачи.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 13:50
    Cat01
    Cat01
    сегодня в 13:48
    А Зенит будет спать...????????
    shlomo2
    shlomo2
    сегодня в 13:35
    Будем вести разговоры после матча
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    сегодня в 13:31
    «Спартак» способен отомстить «Зениту» за поражение 1:7 в первом круге....
    Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1314830/samedov-aleksandr 15.05.2022
    Остается только продолжить и закончит фразу Самедова."..... и проиграть , например 0:3, а не 1:7)
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 13:29
    Время всё расставит по местам.
    А пока не говори гоп,пока не перепрыгнешь !)
    Товарищ Маузер
    Товарищ Маузер
    сегодня в 13:29
    О - ещё один Бакаев нарисовался! Интересно будет на итог матча посмотреть ))
    sv_1969
    sv_1969
    сегодня в 13:28
    К чему эти гадания
    альсато
    альсато
    сегодня в 13:20
    отомстит!..прос...ит еще круче! (чем в первом круге)
    санек002
    санек002
    сегодня в 13:13
    АЛЕКСАНДР НЕ С ЭТИМ СОСТАВОМ!ХОТЯ......ЧЕМ ЧЕРТ НЕ ШУТИТ!
    stanichnik
    stanichnik
    сегодня в 13:11
    Долг платежом красен
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