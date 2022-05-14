Макаров: «От игры против „Сочи“ жду победы»

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров прокомментировал результат матча своей команды против «Локомотива» (3:3).
Отличный результат. Понравилась ли игра «Локомотива» во втором тайме? Наша не понравилась. Чего жду от игры с «Сочи»? Победы.
Полузащитник «Динамо» Денис Макаров прокомментировал результат матча своей команды против «Локомотива» (3:3).
Отличный результат. Понравилась ли игра «Локомотива» во втором тайме? Наша не понравилась. Чего жду от игры с «Сочи»? Победы.
Так что может случится всё. Один из самых интересных и важных матчей для обеих команд. Для Сочи, это вообще будет историческое событие. А завоевание серебряных медалей , огромное достижение. Так что в этом матче предсказать кто выйдет победителем очень тяжело, а угадать счёт который завершит финальный свисток , ещё сложнее. Будем надеяться что команды порадуют качеством игры и забитыми мячами. И пусть победит сильнейший. А самое главное чтобы такой матч не испортило не качесвенное судейство и травмы.
Всем Добра и конечно же получить удовольствие от красивого футбола ⚽️ !!!
Так что может случится всё. Один из самых интересных и важных матчей для обеих команд. Для Сочи, это вообще будет историческое событие. А завоевание серебряных медалей , огромное достижение. Так что в этом матче предсказать кто выйдет победителем очень тяжело, а угадать счёт который завершит финальный свисток , ещё сложнее. Будем надеяться что команды порадуют качеством игры и забитыми мячами. И пусть победит сильнейший. А самое главное чтобы такой матч не испортило не качесвенное судейство и травмы.
Всем Добра и конечно же получить удовольствие от красивого футбола ⚽️ !!!