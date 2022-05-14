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Макаров: «От игры против „Сочи“ жду победы»

сегодня, 20:24
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров прокомментировал результат матча своей команды против «Локомотива» (3:3).

Отличный результат. Понравилась ли игра «Локомотива» во втором тайме? Наша не понравилась. Чего жду от игры с «Сочи»? Победы.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 21:26
Рисну прогнозировать - Сочи получат по ушам!)
lotsman
lotsman
сегодня в 21:02
В финале чемпионата всё таки состоится очень интересный интригующий матч, матч за серебро. Динамо достаточно ничьей, чтобы стать серебряным призёром. Сочинцам нужна только победа. Поэтому они приедут в Москву с настроем победить. Не хочу делать прогнозы. Дождёмся игры и насладимся хорошим футболом. Кстати, завтра будет не менее интересный матч, Спартак - Зенит. Удачи всем.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 20:57
Ждём интересной битвы.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 20:48, ред.
Очень важный матч для обеих команд.
Так что может случится всё. Один из самых интересных и важных матчей для обеих команд. Для Сочи, это вообще будет историческое событие. А завоевание серебряных медалей , огромное достижение. Так что в этом матче предсказать кто выйдет победителем очень тяжело, а угадать счёт который завершит финальный свисток , ещё сложнее. Будем надеяться что команды порадуют качеством игры и забитыми мячами. И пусть победит сильнейший. А самое главное чтобы такой матч не испортило не качесвенное судейство и травмы.
Всем Добра и конечно же получить удовольствие от красивого футбола ⚽️ !!!
Capral
Capral
сегодня в 20:36
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    сегодня в 20:29
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