Кононов: «Отличный футбол. В лиге стало больше атаки»

Бывший тренер «Спартака» в позитивном ключе отозвался о матче «Локомотива» и «Динамо» (3:3).

Первый тайм «Динамо» играли лучше. В целом мне симпатизирует такой футбол, когда команды в первую очередь акцентируются на атаках. Хотя, конечно, не стоит забывать про оборону. Болельщикам «Динамо» понравилась игра, хоть команда и выигрывала 3:1, а сыграла вничью, не говоря уже о болельщиках «Локомотива», которые получили удовольствие, сравняв счёт при 1:3. Отличный футбол. В лиге стало больше атаки.