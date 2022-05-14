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Кононов: «Отличный футбол. В лиге стало больше атаки»

сегодня, 19:54
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Бывший тренер «Спартака» Олег Кононов в позитивном ключе отозвался о матче «Локомотива» и «Динамо» (3:3).

Первый тайм «Динамо» играли лучше. В целом мне симпатизирует такой футбол, когда команды в первую очередь акцентируются на атаках. Хотя, конечно, не стоит забывать про оборону. Болельщикам «Динамо» понравилась игра, хоть команда и выигрывала 3:1, а сыграла вничью, не говоря уже о болельщиках «Локомотива», которые получили удовольствие, сравняв счёт при 1:3. Отличный футбол. В лиге стало больше атаки.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:15
Для болел интересный.... про остальное помолчу
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 20:15
Это лучше, чем 0-0.
lotsman
lotsman
сегодня в 20:00
Матч был зажигающим.
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