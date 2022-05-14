Парфёнов: «Я расстроен тем, что „Арсенал“ вылетел»

Бывший наставник «Арсенала» Дмитрий Парфенов прокомментировал вылет туляков в ФНЛ.
Когда мы работали в «Арсенале», не было времени сыгрываться, через матчи начинали выстраивать систему. В этой команде сильный коллектив, но чтобы понимать все проблемы, надо быть внутри. В начале сезона мы не набрали столько очков, сколько хотели. Надо еще учитывать, как собиралась команда к чемпионату. Во время игр появлялись новые игроки. Я расстроен тем, что «Арсенал» вылетел, потому что знаю футболистов. Вопросы надо задавать тем, кто сейчас внутри клуба, а ко мне какие могут быть вопросы.
Арсенал был всегда бойцовской командой, с характером, мог пустить кровь любой команде (в том числе Зениту)
Но что то пошло не так.
Вот никак не хотелось расставаться с оружейниками, чего то будет без них не хватать в нашем высшем футбольном эшелоне!
Удачи Арсеналу!
Арсенал был всегда бойцовской командой, с характером, мог пустить кровь любой команде (в том числе Зениту)
Но что то пошло не так.
Вот никак не хотелось расставаться с оружейниками, чего то будет без них не хватать в нашем высшем футбольном эшелоне!
Удачи Арсеналу!