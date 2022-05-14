Парфёнов: «Я расстроен тем, что „Арсенал“ вылетел»

Бывший наставник «Арсенала» прокомментировал вылет туляков в ФНЛ .

Когда мы работали в «Арсенале», не было времени сыгрываться, через матчи начинали выстраивать систему. В этой команде сильный коллектив, но чтобы понимать все проблемы, надо быть внутри. В начале сезона мы не набрали столько очков, сколько хотели. Надо еще учитывать, как собиралась команда к чемпионату. Во время игр появлялись новые игроки. Я расстроен тем, что «Арсенал» вылетел, потому что знаю футболистов. Вопросы надо задавать тем, кто сейчас внутри клуба, а ко мне какие могут быть вопросы.