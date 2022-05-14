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Парфёнов: «Я расстроен тем, что „Арсенал“ вылетел»

сегодня, 20:04

Бывший наставник «Арсенала» Дмитрий Парфенов прокомментировал вылет туляков в ФНЛ.

Когда мы работали в «Арсенале», не было времени сыгрываться, через матчи начинали выстраивать систему. В этой команде сильный коллектив, но чтобы понимать все проблемы, надо быть внутри. В начале сезона мы не набрали столько очков, сколько хотели. Надо еще учитывать, как собиралась команда к чемпионату. Во время игр появлялись новые игроки. Я расстроен тем, что «Арсенал» вылетел, потому что знаю футболистов. Вопросы надо задавать тем, кто сейчас внутри клуба, а ко мне какие могут быть вопросы.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 21:15
Конечно жаль.
Арсенал был всегда бойцовской командой, с характером, мог пустить кровь любой команде (в том числе Зениту)
Но что то пошло не так.
Вот никак не хотелось расставаться с оружейниками, чего то будет без них не хватать в нашем высшем футбольном эшелоне!
Удачи Арсеналу!
Triem
Triem
сегодня в 20:32
Ну, с другой стороны меньше будет путаниц в новостях теперь.
Cat01
Cat01
сегодня в 20:15
Ему очень жаль!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 20:05
Кому то все равно надо вылетать, значить не справились
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