Сергеев: «Дзюба говорил мне хорошие слова после каждого моего гола»

Форвард «Зенита» высказался о споре одноклубника с комментатором Константином Геничем.

Один череповецкий сайт сравнил историю спора Генича и Дзюбы по поводу меня с историей в фильме «Девчата»? Сейчас мало читаю о себе (улыбается). А что пресса написала – может, это все с юмором было. Лично у меня нет никакой обиды по этому поводу ни на кого.

Когда я забил восьмой гол в чемпионате с «Краснодаром», Артём Дзюба меня сразу поздравил, хоть сам на этот матч из-за небольшой травмы не ездил. А до этого, после каждого моего мяча подходил, хорошие слова говорил.

Хотелось ли бы мне оказаться вместе с Дзюбой на поле? Да! Очень интересно было бы. Тем более Артём – лучший бомбардир в истории российских чемпионатов.