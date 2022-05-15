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Сергеев: «Дзюба говорил мне хорошие слова после каждого моего гола»

сегодня, 12:10

Форвард «Зенита» Иван Сергеев высказался о споре одноклубника Артёма Дзюбы с комментатором Константином Геничем.

Один череповецкий сайт сравнил историю спора Генича и Дзюбы по поводу меня с историей в фильме «Девчата»? Сейчас мало читаю о себе (улыбается). А что пресса написала – может, это все с юмором было. Лично у меня нет никакой обиды по этому поводу ни на кого.

Когда я забил восьмой гол в чемпионате с «Краснодаром», Артём Дзюба меня сразу поздравил, хоть сам на этот матч из-за небольшой травмы не ездил. А до этого, после каждого моего мяча подходил, хорошие слова говорил.

Хотелось ли бы мне оказаться вместе с Дзюбой на поле? Да! Очень интересно было бы. Тем более Артём – лучший бомбардир в истории российских чемпионатов.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:28
Хорошие слова и Дзюба... Закрадываются смутные сомнения...
Брулин
Брулин
сегодня в 13:25
Да кому это вообще интересно
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 13:15
Шариков тоже говорил своей новоиспечённой подружке хорошие слова, до того, как привел ту на хату Филиппу Филипычу.
альсато
альсато
сегодня в 12:59
совет футболистам: ни говорить, ни читать-НИЧЕГО не надо (в сми). пока не закончилась игровая карьера)))))
старина
старина
сегодня в 12:59
С Азмуном тоже так же начиналось....
112910415
112910415
сегодня в 12:52
" Ну ты, умник, ..ля ! "
drug01
drug01
сегодня в 12:44
Вообще он добрый...
memphis
memphis
сегодня в 12:44
Ваня проверь кошелек!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:32
Было бы удивительно если наоборот.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:20
Главное аккуратней в раздевалке)))
shlomo
shlomo
сегодня в 12:11
Играй Иван и забивай!
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