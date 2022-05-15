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«Я очень расстроился». Чистяков — об отстранении России от еврокубков

сегодня, 15:34

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков поделился мыслями об отстранении российских клубов от еврокубков.

Как встретил эти новости? С негативными эмоциями, как и все. Любой амбициозный футболист хочет играть в Лиге чемпионов. Поэтому я очень расстроился. Но все зависит не от нас. Нам остается только ждать, и надеяться, чтобы все разрешилось как можно быстрее и все вернулось.

Я бы хотел сыграть со сборной России на чемпионате мира.

Ранее сообщалось, что РФС подаст апелляцию в CAS на решение об отстранении России.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 16:13
не нужно расстраиваться-ВСЯ жизнь впереди!
asraeil
asraeil
сегодня в 15:51
Не только ты один такой
1 984
1 984
сегодня в 15:37
Мы все расстроились.
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