«Я очень расстроился». Чистяков — об отстранении России от еврокубков

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков поделился мыслями об отстранении российских клубов от еврокубков.
Как встретил эти новости? С негативными эмоциями, как и все. Любой амбициозный футболист хочет играть в Лиге чемпионов. Поэтому я очень расстроился. Но все зависит не от нас. Нам остается только ждать, и надеяться, чтобы все разрешилось как можно быстрее и все вернулось.
Я бы хотел сыграть со сборной России на чемпионате мира.
Ранее сообщалось, что РФС подаст апелляцию в CAS на решение об отстранении России.