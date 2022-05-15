«Я очень расстроился». Чистяков — об отстранении России от еврокубков

Защитник «Зенита» поделился мыслями об отстранении российских клубов от еврокубков.

Как встретил эти новости? С негативными эмоциями, как и все. Любой амбициозный футболист хочет играть в Лиге чемпионов. Поэтому я очень расстроился. Но все зависит не от нас. Нам остается только ждать, и надеяться, чтобы все разрешилось как можно быстрее и все вернулось.

Я бы хотел сыграть со сборной России на чемпионате мира.