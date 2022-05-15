Соломатин: «ЦСКА не выглядит фаворитом в матче с „Краснодаром“»

Бывший российский футболист Андрей Соломатин поделился ожиданиями от предстоящего матча 29-го тура РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА.
Надеюсь на положительный исход ЦСКА в матче с «Краснодаром». С составом тут особо не поэкспериментируешь. Насколько я знаю, Языджи не будет, а Ахметов дисквалифицирован. Поэтому на поле выйдут примерно все те же.
ЦСКА не выглядит фаворитом. Должны или не должны побеждать — это на совести каждого футболиста, который выходит биться на футбольное поле. ЦСКА уже пора всё-таки уже побеждать, наверное, и показывать при этом качественный футбол.