Соломатин: «ЦСКА не выглядит фаворитом в матче с „Краснодаром“»

Бывший российский футболист поделился ожиданиями от предстоящего матча 29-го тура РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА .

Надеюсь на положительный исход ЦСКА в матче с «Краснодаром». С составом тут особо не поэкспериментируешь. Насколько я знаю, Языджи не будет, а Ахметов дисквалифицирован. Поэтому на поле выйдут примерно все те же.