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Соломатин: «ЦСКА не выглядит фаворитом в матче с „Краснодаром“»

сегодня, 18:28
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар0 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗакончился 1-й тайм

Бывший российский футболист Андрей Соломатин поделился ожиданиями от предстоящего матча 29-го тура РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА.

Надеюсь на положительный исход ЦСКА в матче с «Краснодаром». С составом тут особо не поэкспериментируешь. Насколько я знаю, Языджи не будет, а Ахметов дисквалифицирован. Поэтому на поле выйдут примерно все те же.

ЦСКА не выглядит фаворитом. Должны или не должны побеждать — это на совести каждого футболиста, который выходит биться на футбольное поле. ЦСКА уже пора всё-таки уже побеждать, наверное, и показывать при этом качественный футбол.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 18:33
Игра покажет!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:33
Хотябы ничью зацепили!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 18:32
Да, Краснодар фаворит, это чтобы все успокоились.
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