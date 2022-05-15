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Гаджиев: «„Спартаку“ будет крайне сложно взять реванш у „Зенита“»

сегодня, 13:57
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит16:30 Не начался

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев поделился мыслями о предстоящем матче «Спартака» и «Зенита» в 29-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Спартаку» будет крайне сложно взять реванш, но всё может быть. Питерцы уже оформили чемпионство. Думаю, кто-то из легионеров не сыграет в матче и заранее поедет домой, так любят делать бразильцы, это уже как традиция у них.

От бразильцев «Зенита» зависит очень многое в игре, особенно в атаке и в реализации, у них очень высокий потенциал. В этом матче, предпочтение отдаю «Зениту». Возможно, они после чемпионства не сыграют на сто процентов, но в любом случае могут выиграть, играя не в лучшую игру. У «Спартака» есть хороший шанс отмазаться, но это может и не получиться.

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Все комментарии
161регион
161регион
сегодня в 16:06
0:3
альсато
альсато
сегодня в 15:55
может выиграть Спартак?, конечно может, только, что это изменит?)))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:35
Ещё 2 тура...какие "бразильцы домой уехали"...
Во время турнира отлучаться на Мальдивы либо куда ещё можно только одному игроку...и он не бразилец...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 14:26
Проблема в том, что в этом противостоянии даже кукуян с безбородовым не рискнут помочь спартаку, зная это Гаджиев прав.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:58
А реально говоря , просто на данный момент времени невозможно.
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