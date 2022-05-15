Гаджиев: «„Спартаку“ будет крайне сложно взять реванш у „Зенита“»

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев поделился мыслями о предстоящем матче «Спартака» и «Зенита» в 29-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Спартаку» будет крайне сложно взять реванш, но всё может быть. Питерцы уже оформили чемпионство. Думаю, кто-то из легионеров не сыграет в матче и заранее поедет домой, так любят делать бразильцы, это уже как традиция у них.
От бразильцев «Зенита» зависит очень многое в игре, особенно в атаке и в реализации, у них очень высокий потенциал. В этом матче, предпочтение отдаю «Зениту». Возможно, они после чемпионства не сыграют на сто процентов, но в любом случае могут выиграть, играя не в лучшую игру. У «Спартака» есть хороший шанс отмазаться, но это может и не получиться.
Во время турнира отлучаться на Мальдивы либо куда ещё можно только одному игроку...и он не бразилец...
Во время турнира отлучаться на Мальдивы либо куда ещё можно только одному игроку...и он не бразилец...