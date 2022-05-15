Гаджиев: «„Спартаку“ будет крайне сложно взять реванш у „Зенита“»

Заслуженный тренер России поделился мыслями о предстоящем матче «Спартака» и «Зенита» в 29-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Спартаку» будет крайне сложно взять реванш, но всё может быть. Питерцы уже оформили чемпионство. Думаю, кто-то из легионеров не сыграет в матче и заранее поедет домой, так любят делать бразильцы, это уже как традиция у них.

От бразильцев «Зенита» зависит очень многое в игре, особенно в атаке и в реализации, у них очень высокий потенциал. В этом матче, предпочтение отдаю «Зениту». Возможно, они после чемпионства не сыграют на сто процентов, но в любом случае могут выиграть, играя не в лучшую игру. У «Спартака» есть хороший шанс отмазаться, но это может и не получиться.