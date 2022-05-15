Слуцкий процитировал Елену Исинбаеву

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сегодня, 17:12

Главный тренер «Рубина» ответил на вопрос о том, верит ли он, что его команда сможет сохранить пропуску в РПЛ по итогам нынешнего сезона. «Рубин» вылетит из РПЛ напрямую, если проиграет «Уфе» в 30-м туре.