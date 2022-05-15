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Слуцкий процитировал Елену Исинбаеву

сегодня, 17:12
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)3 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопрос о том, верит ли он, что его команда сможет сохранить пропуску в РПЛ по итогам нынешнего сезона. «Рубин» вылетит из РПЛ напрямую, если проиграет «Уфе» в 30-м туре.

Это странный вопрос. Конечно, перед каждой игрой ты должен верить в любые шансы. Объективно, мы имеем много проблем, мы потеряли много игроков по ходу сезона, это уникальная ситуация для нашей команды. Известная прыгунья Елена Исинбаева говорила: «Пока у меня есть попытка, я не проиграла». Здесь то же самое.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:56
Лёня реально может вылететь.
альсато
альсато
сегодня в 17:51
пока есть хоть один шанс на положительный исход -ты не проиграл!...другое дело..сможешь ли ты им воспользоваться....
mihaluch
mihaluch
сегодня в 17:44
Только и осталось что цитировать.
112910415
112910415
сегодня в 17:41
Офелия гибла и пела ...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 17:31
Чем же Викторович спровоцировал Елену? Он лишь процитировал её.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 17:24
Не зря его называли русским Моуринью. "Рому" Будё-Глимт по 6-0 громит, и "Сочи" по 6-0 "Рубин". Идёт по стопам особенного практически след в след. Даже может обогнать, Мавра еще никогда команды в ФНЛ не выводила)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 17:22
Где-то в Алма-Ате, вздохнул тяжело Бекиевич, прочитав вью уникального..
beefs
beefs
сегодня в 17:19
эх, Леня, Леня...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:14
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