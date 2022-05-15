Слуцкий процитировал Елену Исинбаеву

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопрос о том, верит ли он, что его команда сможет сохранить пропуску в РПЛ по итогам нынешнего сезона. «Рубин» вылетит из РПЛ напрямую, если проиграет «Уфе» в 30-м туре.
Это странный вопрос. Конечно, перед каждой игрой ты должен верить в любые шансы. Объективно, мы имеем много проблем, мы потеряли много игроков по ходу сезона, это уникальная ситуация для нашей команды. Известная прыгунья Елена Исинбаева говорила: «Пока у меня есть попытка, я не проиграла». Здесь то же самое.