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Романцев: «У „Спартака“ утеряна психология победителей»

сегодня, 14:54
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит16:30 Не начался

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мыслями о предстоящем матче команды с «Зенитом» в рамках 29-го тура РПЛ.

Неважный матч, не решает ничего. Как бы мы ни говорили, как бы мы ни нагнетали. Подогревать интерес надо — это работа журналистов, чтобы болельщик пошел и активно поддерживал свою команду. Но я такие матчи не люблю, когда все решено. В футбол самое красивое — результат. Но этот матч ничего не решает. Футболисты в душе будут полупустые.

Кубковый матч будет очень важным. Для футболистов это будет как задел на следующий год. Психология победителей у «Спартака» утеряна, и ее нужно восстанавливать.

Ранее «Спартак» выпустил артхаусное промо к матчу с «Зенитом».

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Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 15:53
Срочно нужно восстанавливать...
ABir
ABir
сегодня в 15:51
Прав Романцев, но восстанавливать ее все равно необходимо
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 15:44
Сегодня будет попытка найти эту психологию!)
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:41
Романцев её и потерял.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:33
Давно утеряно ...Всёёё! И не только в КБ!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:29
Далёким летом...2015-года...Артём Сергеевич Дзюба шёл по коридору офиса Спартака и увидел что то лежит....посмотрел...а это...психология Победителя....

Подобрал....

И отнёс в Санкт Петербург...в "Зенит"...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:24
Романцев: «У „Спартака“ утеряна психология победителей».
makkie
makkie
сегодня в 15:20
К сожалению, так и есть.
А кадровые промашки руководства только усугубляют проблемы Спартака. Нельзя быть стабильным на поле, когда твоё начальство грызётся между собой и принимает идиотские решения.
альсато
альсато
сегодня в 15:17
Олег Романцев прав на 100%..потеряно ВСЕ!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:56
Сначала нужно прибить Зенит, потом Динамо.
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