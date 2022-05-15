Романцев: «У „Спартака“ утеряна психология победителей».

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мыслями о предстоящем матче команды с «Зенитом» в рамках 29-го тура РПЛ.
Неважный матч, не решает ничего. Как бы мы ни говорили, как бы мы ни нагнетали. Подогревать интерес надо — это работа журналистов, чтобы болельщик пошел и активно поддерживал свою команду. Но я такие матчи не люблю, когда все решено. В футбол самое красивое — результат. Но этот матч ничего не решает. Футболисты в душе будут полупустые.
Кубковый матч будет очень важным. Для футболистов это будет как задел на следующий год. Психология победителей у «Спартака» утеряна, и ее нужно восстанавливать.
Ранее «Спартак» выпустил артхаусное промо к матчу с «Зенитом».
Подобрал....
И отнёс в Санкт Петербург...в "Зенит"...
Подобрал....
И отнёс в Санкт Петербург...в "Зенит"...
А кадровые промашки руководства только усугубляют проблемы Спартака. Нельзя быть стабильным на поле, когда твоё начальство грызётся между собой и принимает идиотские решения.
А кадровые промашки руководства только усугубляют проблемы Спартака. Нельзя быть стабильным на поле, когда твоё начальство грызётся между собой и принимает идиотские решения.