Романцев: «У „Спартака“ утеряна психология победителей».

Бывший главный тренер «Спартака» поделился мыслями о предстоящем матче команды с «Зенитом» в рамках 29-го тура РПЛ .

Неважный матч, не решает ничего. Как бы мы ни говорили, как бы мы ни нагнетали. Подогревать интерес надо — это работа журналистов, чтобы болельщик пошел и активно поддерживал свою команду. Но я такие матчи не люблю, когда все решено. В футбол самое красивое — результат. Но этот матч ничего не решает. Футболисты в душе будут полупустые.

Кубковый матч будет очень важным. Для футболистов это будет как задел на следующий год. Психология победителей у «Спартака» утеряна, и ее нужно восстанавливать.