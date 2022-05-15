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Мостовой: «„Краснодар“ — фаворит матча против ЦСКА»

сегодня, 17:57
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА19:00 Не начался

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча 29-го тура РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА.

У ЦСКА были две ужасные игры. Сегодня может быть что-то похожее. Почему бы и нет? У «Краснодара» получает удовольствие от игры молодёжь. Многие ребята несколько месяцев назад только близко к стадиону подходили, а сейчас уже на поле. Пусть зарекомендовывают себя, показывают. Получается или нет — обвинять никто не будет, потому что с корабля на бал. Думаю, будет открытая игра. Не уверен, что ЦСКА выиграет. «Краснодар» — фаворит предстоящей встречи.

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Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 18:13
Ая с Сашей соглашусь
lotsman
lotsman
сегодня в 17:59
Ну это как сказать. Армейцы тоже не 8.
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