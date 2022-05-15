Мостовой: «„Краснодар“ — фаворит матча против ЦСКА»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча 29-го тура РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА .

У ЦСКА были две ужасные игры. Сегодня может быть что-то похожее. Почему бы и нет? У «Краснодара» получает удовольствие от игры молодёжь. Многие ребята несколько месяцев назад только близко к стадиону подходили, а сейчас уже на поле. Пусть зарекомендовывают себя, показывают. Получается или нет — обвинять никто не будет, потому что с корабля на бал. Думаю, будет открытая игра. Не уверен, что ЦСКА выиграет. «Краснодар» — фаворит предстоящей встречи.