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Канчельскис: «О чемпионстве „Спартака“ можно забыть лет на 10»

сегодня, 14:27
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит16:30 Не начался

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис перед матчем «Спартак» — «Зенит» в 29-м туре РПЛ порассуждал о перспективах красно-белых в ближайшем будущем стать чемпионами России.

Такое ощущение, что в «Спартак» играют, будто в куклы. Захотелось — сделали так, перехотелось — уволили всех и сделали по-другому. С таким бардаком ничего хорошего ждать не стоит.

Сейчас для болельщиков есть хоть какая-то надежда в виде Кубка России, но его еще выиграть надо. А пока в «Спартак» играются, о чемпионстве можно забыть лет так на 10.

Ранее «Спартак» выпустил артхаусное промо к матчу с «Зенитом».

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Все комментарии
161регион
161регион
сегодня в 16:03
Ахахахаха.... Умеют поддержать команду бывшие игрочки
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 15:41
Дату можно уточнить, не лет на 10 а ровно через 13 лет.
альсато
альсато
сегодня в 15:29
Так если ВСЕ (в том числе руководство клуба) знают проблемы Спартака, почему НИЧЕГО не делают?..ну значит всех устраивает это "петросянство"...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:23
Канчельскис 2007 : «О чемпионстве „Спартака“ можно забыть лет на 10»
drug01
drug01
сегодня в 14:53
Всё может быть? Придёт Новый хозяин и тогда.....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:52
Есть надежда, что Симонян доживёт до 100 лет...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 14:49
Этот "специалист" утомляет своими пессеместически прогнозами
ABir
ABir
сегодня в 14:43
Футбол и есть игра, и играют в неё не только футболисты
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:39
Пока Романцеву не дадим надлежащую оценку чемпионом не быть.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 14:37
Цирк уехал, а сбежавшие клоуны подались в Спартак....
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:30
Не надо быть пророком чтобы такое сказать!
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