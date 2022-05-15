Канчельскис: «О чемпионстве „Спартака“ можно забыть лет на 10»

Бывший игрок сборной России перед матчем «Спартак» — «Зенит» в 29-м туре РПЛ порассуждал о перспективах красно-белых в ближайшем будущем стать чемпионами России.

Такое ощущение, что в «Спартак» играют, будто в куклы. Захотелось — сделали так, перехотелось — уволили всех и сделали по-другому. С таким бардаком ничего хорошего ждать не стоит.

Сейчас для болельщиков есть хоть какая-то надежда в виде Кубка России, но его еще выиграть надо. А пока в «Спартак» играются, о чемпионстве можно забыть лет так на 10.