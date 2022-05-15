Мозес: «Я не почувствовал, что сегодня играл с чемпионом России»

Полузащитник «Спартака» прокомментировал ничью в матче 29-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

«Спартак» был лучше, на мой взгляд. Мы с первой до последней минуты проявили характер, особенно во втором тайме. Создавали моменты, может нам чего не хватало в конце, но мы точно вышли сегодня побеждать. Ничья — это не то, на что мы сегодня надеялись.

Не хватило конкретики, завершающей стадии, потому что мы создавали шансы, но воплотить их в забитые мячи не получалось. Это то, над чем надо работать на тренировках, и мы обязательно будем это делать.

Я разносторонний игрок, могу играть на разных позициях. Во втором тайме поменял место, сдвинулся немного вперед. Делать разницу на этой части поля было моей задачей. Хочу сделать комплимент Игнатову. Он молодой игрок, с хорошим набором качеств. Все у нас впереди.

Нет, я не почувствовал, что сегодня играл с чемпионом России, вообще нет (смеется).