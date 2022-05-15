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Мозес: «Я не почувствовал, что сегодня играл с чемпионом России»

сегодня, 19:24
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес прокомментировал ничью в матче 29-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

«Спартак» был лучше, на мой взгляд. Мы с первой до последней минуты проявили характер, особенно во втором тайме. Создавали моменты, может нам чего не хватало в конце, но мы точно вышли сегодня побеждать. Ничья — это не то, на что мы сегодня надеялись.

Не хватило конкретики, завершающей стадии, потому что мы создавали шансы, но воплотить их в забитые мячи не получалось. Это то, над чем надо работать на тренировках, и мы обязательно будем это делать.

Я разносторонний игрок, могу играть на разных позициях. Во втором тайме поменял место, сдвинулся немного вперед. Делать разницу на этой части поля было моей задачей. Хочу сделать комплимент Игнатову. Он молодой игрок, с хорошим набором качеств. Все у нас впереди.

Нет, я не почувствовал, что сегодня играл с чемпионом России, вообще нет (смеется).

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ t272nm (раскрыть)
сегодня в 20:56
    ARMENIAN
    ARMENIAN
    сегодня в 20:36
    так они уже чемпионы, зачем им лишний раз напрягаться с десятой командой лиги?
    ABir
    ABir
    сегодня в 20:33
    Мозес сыграл очень хорошо, и в дриблинг, и в передачах, и в отборе
    161регион
    161регион
    сегодня в 20:24
    Лукавит бажинда
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 20:19, ред.
    Потому и не почувствовал...что играл с уже Чемпионом....
    Хотя 72-е минуты на поле в Питере парню должно было хватить...для чувствительности...
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 20:11
    Игроки бабло в Зените получают хорошее и напрягаться больше не стоит.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 20:04
    Зенит не больно-то и напрягался...
    t272nm
    t272nm ответ sv_1969 (раскрыть)
    сегодня в 19:57
    А давай ты будешь отвечать за ту команду, за которую ты топишь! :))))
    Футбольный Гуру
    Футбольный Гуру
    сегодня в 19:56
    никакой мотивации, от ЕК отстранили, КР мимо, какая может быть игра? думаю Спартак должен быть доволен результатом
    морозз
    морозз
    сегодня в 19:53
    Правильно сказал, вы играли с бомжами идущими под ручку с Кукуянами и их подобными! Спартак был сильнее и в этом и заключался парадокс нашего чемпионата!
    sv_1969
    sv_1969 ответ t272nm (раскрыть)
    сегодня в 19:49
    Можно долго ржать! Жаль от ЕК отстранили а то Брюгге с Мальме спустили бы с неба на землю ))) За КБ не топлю!
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 19:48
    А разве он не прав! У нас давно нет чемпионов по игре! По таблице чемпион!Слов нет!
    drug01
    drug01
    сегодня в 19:39
    Вот такое сказал????
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    сегодня в 19:35
    Иногда приходится соглашаться с спартачами даже если это негры.
    t272nm
    t272nm
    сегодня в 19:33, ред.
    Зенит, я хочу напомнить, чемпион. Игроки уже одной ногой в отпуске. Спартак играл дома. В первом тайме владение мячом 31% на 69% в пользу Зенита. Зенит не напрягался и все равно возил Спартак. Гол Спартак должен был быть отменен, потому что до него было нарушение правил и штрафной в пользу Зенита. Более того, Малколм забил чистый гол, но Кукуян назначил пенальти, который был в пользу Спартака. Ведь пенальти еще нужно было забить. Я не думаю, что Кукуян специально это сделал, однако получилось вот так. Ну, а если Мозес считает, что для полного ощущения игры с чемпионом России его команде нужно было опять получить 1-7, то тогда с ним можно согласится.
    beefs
    beefs
    сегодня в 19:29
    да Зенит уже на золотом пляже пьет коктейли...
    Carl Lewis
    Carl Lewis
    сегодня в 19:28
    Знает лучше.
    asraeil
    asraeil
    сегодня в 19:25
    Хороший матч получился
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