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«Тяжелый момент». Жиго — о последнем домашнем матче за «Спартак»

сегодня, 19:10
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго поделился мнением о результате матча 29-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1). Это был последний домашний матч для француза в составе «красно-белых».

Это тяжелый момент, так как это последняя домашняя игра в составе «Спартака». Я хотел бы поблагодарить болельщиков, которые сегодня меня поддерживали. Это действительно очень эмоциональный момент. Когда сегодня ехал на стадион, постоянно думал об этом, но футбольная жизнь продолжается. Еще многое впереди.

«АУФ» после матчей? Это традиция останется только в «Спартаке», так как это команда, которая ассоциируется с гладиаторами.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ Ruslik1982 (раскрыть)
сегодня в 19:42
Зярядил Жиго коленом в лоб...
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 19:39
что там с Дзюбой? я переживаю
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 19:20
Дзюба... Нет слов...
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