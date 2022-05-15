«Тяжелый момент». Жиго — о последнем домашнем матче за «Спартак»

Защитник «Спартака» поделился мнением о результате матча 29-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1). Это был последний домашний матч для француза в составе «красно-белых».

Это тяжелый момент, так как это последняя домашняя игра в составе «Спартака». Я хотел бы поблагодарить болельщиков, которые сегодня меня поддерживали. Это действительно очень эмоциональный момент. Когда сегодня ехал на стадион, постоянно думал об этом, но футбольная жизнь продолжается. Еще многое впереди.

«АУФ» после матчей? Это традиция останется только в «Спартаке», так как это команда, которая ассоциируется с гладиаторами.