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Салах и Кейн — в символической сборной сезона АПЛ по версии Каррагера

сегодня, 19:58

Бывший капитан «Ливерпуля» Джейми Каррагер составил символическую сборную лучших игроков этого сезона АПЛ.

Вратарь: Алиссон («Ливерпуль»);

Защитники: Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк, Жоэль Матип (все – «Ливерпуль»), Жоау Канселу («Манчестер Сити»);

Полузащитники: Кевин де Брюйне, Бернарду Силва (оба – «Манчестер Сити»), Деклан Райс («Вест Хэм»);

Нападающие: Сон Хын-Мин, Харри Кейн (оба – «Тоттенхэм»), Мохамед Салах («Ливерпуль»).

Ранее стали известны претенденты на звание лучшего игрока года в АПЛ.

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Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 20:49
У каждого своя.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 20:09
Нормальная символическая сборная.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:07
У каждого своя...
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