Салах и Кейн — в символической сборной сезона АПЛ по версии Каррагера

Бывший капитан «Ливерпуля» Джейми Каррагер составил символическую сборную лучших игроков этого сезона АПЛ.
Вратарь: Алиссон («Ливерпуль»);
Защитники: Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк, Жоэль Матип (все – «Ливерпуль»), Жоау Канселу («Манчестер Сити»);
Полузащитники: Кевин де Брюйне, Бернарду Силва (оба – «Манчестер Сити»), Деклан Райс («Вест Хэм»);
Нападающие: Сон Хын-Мин, Харри Кейн (оба – «Тоттенхэм»), Мохамед Салах («Ливерпуль»).
Ранее стали известны претенденты на звание лучшего игрока года в АПЛ.