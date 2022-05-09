Разбитые динамовцы, форварды-скромники и нерадивый Гбамен. Антисборная 28-го тура РПЛ

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вчера, 21:30

Не лучший тур этих парней.

Вратарь

Антон Шунин («Динамо»)

Грубых ошибок Антон не допускал, но пять пропущенных мячей затягивают вратаря в антисборную тура по версии «Соккер.ру». Специалисты, впрочем, найдут, к чему придраться, да и самому Шунина свойственна самокритика: где-то мог занять позицию лучше, где-то должен был выходить из ворот смелее. Любой топ-голкипер вам скажет, что нельзя сыграть хорошо, пропустив пять раз.

Защитники

Гильермо Варела («Динамо»)

Антон Зиньковский беззлобно, но методично делал из уругвайского защитника «петрушку» на фланге, Варела не смог сдержать резкого оппонента, который не только раскручивал его финтами на радость болельщикам, но и сделал из-под Гильермо пару результативных передач. Поддержал порыв партнера и Сарвели, который перед ассистом на Зиньковского обыграл Варелу. Непосредственная причастность к трем пропущенным голам делает защитника «Динамо» одним из главных антигероев матча в Самаре.

Иван Кузьмичев («Урал»)

Кузьмичева пишем, а Герасимова держим в уме — центр обороны «Урала» не справился с парой форвардов «Спартака», отвлекающие маневры Соболева работали, а Николсон забил два мяча. В обоих случаях Шамару мог помешать Кузьмичев, но сначала не вовремя выпрыгнул и пролетел мимо мяча, а потом не смог прервать разрезающую передачу Мозеса. А сколько еще эпизодов с невнятными действиями центрбеков «Урала» не привели к голам, счет мог быть и крупнее.

Артем Сокол («Арсенал»)

У Сокола 18 матчей в нынешнем сезоне РПЛ , 15 раз Артем попадал в стартовый состав «Арсенала». Если подсчитать количество результативных ошибок, то наверняка выяснится, что Сокол — один из самых ненадежных основных защитников сезона. Вот и в матче с «Краснодаром» неуклюжим фолом остановил Сперцяна в штрафной и лишил свою команду шанса на долгожданную победу.

Диего Лаксальт («Динамо»)

Не лучше своего соотечественника с противоположной бровки сыграл и Диего Лаксальт. Варела был плох один в один, когда встречал наскоки «Крыльев» на подступах к воротам, а увлекающийся атаками Лаксальт часто оказывался отыгран еще в центре поля, не успевал возвращаться в оборону. Правда, когда Глушенков забивал свой второй мяч, оказался в полупозиции перед воротами и создал рикошет, который сократил и без того небогатые шансы Шунина на спасение.

Полузащитники

Никола Моро («Динамо»)

Чересчур «задумчивым» как для опорного полузащитника выглядел Николо Моро. Хорват слишком медленно реагировал на меняющиеся игровые условия, что приводило к потерям мячей, запоздалым попыткам вступить в отбор и фолам. Желтую карточку получил уже в середине первого тайма после просмотра VAR (эпизод рассматривался как потенциальное удаление), после чего стал действовать еще осторожнее, что не пошло на пользу ни его игре, ни «Динамо» в целом. Команда Сандро Шварца дала «Крыльям Советов» слишком много свободы в центральной зоне, за что и поплатилась крупным поражением.

Жан-Филипп Гбамен ( ЦСКА )

Слишком «дешево» играл ЦСКА в центре поля против футболистов «Сочи», Нобоа давали непозволительно много свободы. Гбамен умеет классно играть в футбол, что доказал ранней весной, но, видимо, не всегда хочет этим заниматься. Последите за опорником «армейцев» персонально: то и дело просто выключается из борьбы, бегает скучающим легкоатлетом по полю, забывая о необходимости вступать в отбор, перекрывать направления передач, а иногда и бить по ногам особо прытких оппонентов. Сравнения с Рахимичем и Вернблумом оказались преждевременными.

Максим Мухин ( ЦСКА )

Если Гбамен не может, то Мухин, похоже, не поможет. Наверное, сейчас уже можно говорить, что Максима накрыл «синдром второго сезона». И близко не показывает в ЦСКА тех качеств, которые демонстрировал в составе «Локомотива» в дебютной кампании. Слишком медленный и слишком «плюшевый». Задание на лето — отрастить еще по комплекту локтей и коленок, а также научиться ими пользоваться в борьбе.

Нападающие

Клинтон Н`Жи («Динамо»)

В предыдущем туре Н`Жи забил в ворота «Урала», выйдя на замену, и в Самаре попал в стартовый состав «Динамо». Вся линия атаки «бело-голубых» разочаровала. Тюкавин упускал классные моменты, мог сделать счет 3:3, когда для «Динамо» еще не все было кончено. Грулев забил, но получил красную карточку. Эти парни дрались и сыграли в меру своего мастерства, а Клинтон снова выступил в роли почетного пешехода команды. Когда вообще Н`Жи был по-настоящему вовлечен в игру команды?

Илья Садыгов («Химки»)

Сын главного инвестора «Химок» едва не стал яблоком раздора в команде, но Илья здорово себя проявил, забил по голу в ворота ЦСКА и «Крыльев Советов». Заслужил выход в стартовом составе в Санкт-Петербурге, но против «Зенита» вообще не сыграл: 0 ударов и четыре точных паса за первый тайм. В перерыве Сергей Юран заменил Садыгова и Главчича — эти футболисты разочаровали тренера «Химок» больше всего.

Тимур Сулейманов («Нижний Новгород»)

Сулейманов в матче против «Ахмата» провел на поле 70 минут, в том числе четверть часа после удаления Уциева, но с заслуживающим внимание моментом так и не встретился, зато мячи терял регулярно.

Тренер

Сандо Шварц («Динамо»)