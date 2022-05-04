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Антисборная 27-го тура. Слуцкий с «Рубином» и Березуцкий с ЦСКА

вчера, 12:30
27-й тур РПЛ получился насыщенным
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Смолов Федор
Смолов Федор
Нападающий
Заболотный Антон
Заболотный Антон
Нападающий
Рыбус Мацей
Рыбус Мацей
Защитник
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Друзья-тренеры снова в одной команде.

Вратарь

Юрий Дюпин («Рубин»)

Акинфеев сыграл плохо в неудачном для ЦСКА матче. Классический случай, когда Игорь пропускает мячи, которые летят прямо в него. Но Дюпин пережил шесть голов после семи ударов в створ, а еще допускал ошибки на выходах и упустил мяч в сетку в концовке поединка. Поругаем защитников, но вратарь суетился и не сыграл здорово. С реакцией у Юрия все, как обычно, прекрасно, но его сломали вечные успешные атаки «Сочи».

Защитники

Егор Тесленко («Рубин») – телохранитель тура

Тесленко прикрыл со спины атакующих игроков «Сочи», сопровождал их к своим воротам, а затем позволял забить. Такое количество грубых позиционных ошибок в РПЛ от одного человека редко увидишь. Егора вынужденно подписали из КАМАЗа, поскольку ушел Уремович, но сенсационным новичком Тесленко не стал. Понятно, что опыта не хватает, но внимательность тоже загуляла. Увидели чистейший разгром, когда оборона вроде как есть, а ее на самом деле нет.

Монтассар Тальби («Рубин»)

Возможно, если бы родители назвали Тальби чуть иначе – Бальтазаром, то он мог похвастаться мудростью одного из трех царей из классической легенды. Но назвали Монтассаром, и под этим именем в РПЛ играет человек, который постоянно ошибается и подводит Дюпина. Оборона «Рубина» против «Сочи» буквально была, как проходной двор в большом городе. Тунисец был вынужденным зрителем на чужом празднике жизни. Тальби лучше отпустить летом и искать других защитников.

Мацей Рыбус («Локомотив»)

Стареет поляк, ведь как только встречает соперников, готовых взвинчивать темп – как делали Сергеев и Малком, оказываясь в зоне Рыбуса, то у центральных защитников «Локомотива» становится больше работы. Они сами не успевают, и в результате Гильерме и Худяков пропускают и пропускают. Конечно, Малком мог сыграть еще злее и показательнее убрать с пути Мацея, но и так победа чемпионская – 3:1.

Полузащитники

Оливер Абильдгор («Рубин») – невнимательность недели

Зачем было оставаться, если так играешь? Лучше бы уехал, как другие легионеры, и не подставлял Слуцкого под огонь критики. Оливер провел настолько плохо матч против «Сочи», что Нобоа мог отдавать передачи, сидя в кресле-качалке – все равно бы получилось. Датчанин подарил сопернику опорную зону. Тренер снял его еще при счете 0:3, но дело было сделано – футбольная Казань пала, причем Попов, Жоаозиньо и Кассьерра даже не особо напрягались.

Жан-Филипп Гбамен (ЦСКА) – растерянность тура

Трусцой бегал за теми, кого должен был встречать лицом к лицу. Постоянно терял позицию, не успевал за перемещениями Тимофеева и Уткина. Класс позволил Гбамену совершить парочку оборонительных действий, но это неудивительно, когда играешь против «Ахмата», а тот отдает мяч, чтобы атаковать острее и умнее. Ивуариец точно не новый Вернблум, класс есть, а стабильностью не пахнет.

Михаил Игнатов («Спартак»)

Двадцатидвухлетний полузащитник появился с первых минут против «Крыльев Советов», и с ним на поле «Спартак» выдал один из самых слабых таймов за пару лет. Сумбура хватало, но Михаил не смог стать «десяткой», которая направит игру в нужное русло. А вот Николсон, который вышел вместо Игнатова, перевернул игру вместе с Соболевым и Промесом. Как и талантливый плеймейкер Бакаев, Михаил – нестабильный футболист.

Эльмир Набиуллин («Химки») – грубость тура

Невероятно, но факт: в 27-м туре была всего одна красная карточка. Прямая, после просмотра повтора, на котором видно, как Набиуллин врезается в Беленова с явным риском нанести травму и агрессией. Александра пришлось заменить, так что судья буквально действовал по каждому из пунктов буквы закона. Прямая красная карточка стала справедливым наказанием за безрассудность. И в меньшинстве резвые «Химки» не сумели победить, в концовке «Уфа» отыгралась с пенальти.

Юсуф Языджи (ЦСКА)

Фанатам ЦСКА нужно морально подготовиться к тому, что Языджи останется, но будет бледной тенью самого себя. Как звезды РПЛ играют – так получают. Турецкий хавбек, скорее всего, останется, если у клуба получится выкупить его контракт у «Лилля», с чем могут быть проблемы, если заблокируют платежи. Недавно Языджи сделал себе хорошую рекламу в РПЛ, но ближе к концовке сезона, в котором ЦСКА не выиграет трофей – вылетели из Кубка и давно потеряли шансы в РПЛ, плеймекер занялся тем, что мешало ему закрепиться в топ-5. Языджи за час на поле не создал ни одного момента и не нанес ни одного точного удара.

Нападающие

Федор Смолов («Динамо»)

У «Динамо» был шанс быстро разобраться с «Уралом», но после гола Захаряна опытный Смолов свой момент не использовал. В результате гости отыгрались еще до перерыва, и хотя Шварц дал Федору пятнадцать минут во втором тайме, чтобы проснуться, ничего не поменялось – заменили опытного форварда. Статистика у Смолова против «Урала» красноречивая – ни одного удара в створ. Напарникам подыгрывал, но сравните с Бикфалви – Эрик своим дублем обеспечил аутсайдеру победу.

Антон Заболотный (ЦСКА)

Как есть характерные актеры, так есть и характерные амплуа. Форвард-столб из Заболотного нормальный, но для середняка с амбициями. ЦСКА же команда другого формата – по крайней мере, была раньше, а сейчас их могут технично загнать футболисты «Ахмата» — команды, далекой от стабильности и успешности невероятных масштабов. Заболотный, как и Смолов, отходили матчи в этом туре. Причем Антона еще и заменить некем, остался на поле до конца, но так ни разу не попал в створ чужих ворот.

Главные тренеры

Алексей Березуцкий (ЦСКА) и Леонид Слуцкий («Рубин»)

Не лучший тур для Карпина или Шварца, но с тем, как сыграли их команды, эти поражения не сравнить. ЦСКА банально проиграл «Ахмату» тактически, и повезло еще, что не уступили со счетом 3:0. «Рубин» весной невезучий – продолжается падение. От вылета может спасти расширение РПЛ, но прямо сейчас казанцы вместе с «Арсеналом» играют хуже всех. Причем «Рубин» не просто выдохся или ошибается, а еще и психологически подавлен. Слуцкий не справился с кризисом, созданным после оттока легионеров. Будь у руководства казанского клуба четкий план на будущее, то могли отправить Леонида Викторовича в отставку. А так ждут лета и переформатирования состава.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 21:49
Дюпин после матча с Рубином выпал из поля зрения Зенита навсегда. Нет характера. Это вратарь ситуации.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 20:25
Я бы в антисборную Мишу Кержакова включил. И до кучи Нуралы Алипа. Как можно было на третьей минуте такой нелепый гол привезти???
112910415
112910415
вчера в 17:54
если беды приходят, то косяками ! ..
Ironigor
Ironigor ответ Олег Борткевич (раскрыть)
вчера в 17:16
Это тебе видимо достались секретные файлы ФСБ и личные переписки Гинера !)

Ну а то что сейчас Газпром захватил всё под чистую от РФС, РПЛ до меди пространства промолчим !) Дюкову , Хачатурянцу и Миллеру огромный привет 🙋‍♂️😂😂😂
Газпром одна большая дружная семья 👪 )))
Олег Борткевич
Олег Борткевич ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 17:00
    ZeroRiot
    ZeroRiot
    вчера в 15:31
    А, где Игорь "Выкрученные позвонки" Калинин из Ростова?
    y3bhz7zpmx4q
    y3bhz7zpmx4q
    вчера в 15:23
    Рядом с Дюпиным должен быть Антошка.
    vinyardrip
    vinyardrip
    вчера в 15:09
    У него не плохая левая, боец, но как игрок мне он не нра
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 14:16, ред.
    Ну всё по делу и с раскладкой.

    Я же хочу остановиться именно на именем двух главных тренеров которые становятся с каждым туром в списке неудачников. И это я думаю вполне закономерно.

    Один, который является до сих пор главным тренером Рубина. На мой субъективный взгляд у Слуцкого как у бывшего тренера ЦСКА особых именно своих каких-то достижений и не было. А всё что он достиг, так это благодаря тому что было сделано главным тренером Газзаевым и отлаженым и чётко работающим менеджерским составом всех звеньев внутри клубной стратегии и системы. Были преобритения легионеров которые делали игру команды, была встроенная система качества тренеровочного процесса . И вот после ухода с поста главного тренера Газзаева, эта система продолжала ещё работать на этом кураже, чемпионства России, выигрыша Еврокубка УЕФА. И именно в это время в ЦСКА попадает Слуцкий. Вот и всё. Как оказалось он ничего нового и никаких достижений в Еврокубках от Слуцкого мы не увидели. ЦСКА потихонечку но уверенно дошёл до того что сейчас у руля находится один из помошников того самого Слуцкого, который не в ЦСКА, а теперь и в Рубине ничего не показывает. И это факт. Сейчас для улучшения ситуации, были куплены довольно неплохой легионерский отряд. И они действительно в первых своих матчах показали свой класс. Но вдруг что-то стало происходить непонятное в игре легионеров. И в этом я вижу только не состоятельность и не профессионализм всего тренерского штаба, правильного и рационального использования того арсенала который есть в составе команды.

    Ну а за Облякова и Зайнутдинова уже только ленивый наверное не высказался. КПД которых непросто равно нулю, а в большинстве игр можно сказать что их действия можно оценивать как провальные и приносящие команде отрицательный итоговый результат на табло. И это всё опять действия главного тренера, который без устали продолжает зомбировано верить в этих игроков и свои никому непонятные тактические схемы на игру. Резюмирую, братья Березуцкие не должны тренировать ЦСКА. Им бы в ФНЛ 2 на стажировку сначала, а там и пусть покажут на что они вообще сподобятся.

    Ну вот, как-то так на мой субъективный взгляд.
    Всем Добра !
    Zimka
    Zimka ответ sgvcfpu8mmrp (раскрыть)
    вчера в 14:15
    Как левый защитник он нормально играет.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ sgvcfpu8mmrp (раскрыть)
    вчера в 14:05, ред.
    Я не в восторге от игры Обляков а, но скажу, что он не самый слабый в ЦСКА. Мухин похуже будет. А Обляков в этом сезоне два раза был в сборной тура, но стабильности ему не хватает
    diodert3333
    diodert3333
    вчера в 13:43
    а зачем здесь смолов ?!?
    он же не футболист...
    sgvcfpu8mmrp
    sgvcfpu8mmrp
    вчера в 13:04
    Почему забыли Облякова?Вот этот "футболист" выходит на поле за ЦСКА уже года четыре и ни разу можно было похвалить его.Я много видел слабых игроков,но такого бездарного даже не с кем сравнить.И порожает,что его ставят в основу.Но это говорит только об одном,какой тренер,такие и его любимчики.
    shlomo2
    shlomo2
    вчера в 12:51
    Спасибо за статью.

    Все по делу и все на своих местах. 6 безответных голов забил Сочи в ворота Рубина и нанёс сопернику самое крупное поражение в РПЛ. Причём казанцы обновили антирекорд второй раз за весну, ранее они проиграли ЦСКА со счётом 1:6. Матч в Казани – второй для сочинцев в РПЛ.

    Это крупнейшее поражение в карьере Слуцкого, ранее он трижды проигрывал со счетом 0:5 (в высших лигах России и Голландии и Чемпионшипе). Как говорил мой бывший начальник: - Хороший, ты Леня парень, но должности хорошего парня, у нас нет!!!

    Пи.Си. Даже в "Что? Где? Когда?" так крупно не проигрывал...:)))
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 12:37
    Рубин и ЦСКА худшие, согласен!
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