Антисборная 27-го тура. Слуцкий с «Рубином» и Березуцкий с ЦСКА

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вчера, 12:30

Друзья-тренеры снова в одной команде.

Вратарь

Юрий Дюпин («Рубин»)

Акинфеев сыграл плохо в неудачном для ЦСКА матче. Классический случай, когда Игорь пропускает мячи, которые летят прямо в него. Но Дюпин пережил шесть голов после семи ударов в створ, а еще допускал ошибки на выходах и упустил мяч в сетку в концовке поединка. Поругаем защитников, но вратарь суетился и не сыграл здорово. С реакцией у Юрия все, как обычно, прекрасно, но его сломали вечные успешные атаки «Сочи».

Защитники

Егор Тесленко («Рубин») – телохранитель тура

Тесленко прикрыл со спины атакующих игроков «Сочи», сопровождал их к своим воротам, а затем позволял забить. Такое количество грубых позиционных ошибок в РПЛ от одного человека редко увидишь. Егора вынужденно подписали из КАМАЗа, поскольку ушел Уремович, но сенсационным новичком Тесленко не стал. Понятно, что опыта не хватает, но внимательность тоже загуляла. Увидели чистейший разгром, когда оборона вроде как есть, а ее на самом деле нет.

Монтассар Тальби («Рубин»)

Возможно, если бы родители назвали Тальби чуть иначе – Бальтазаром, то он мог похвастаться мудростью одного из трех царей из классической легенды. Но назвали Монтассаром, и под этим именем в РПЛ играет человек, который постоянно ошибается и подводит Дюпина. Оборона «Рубина» против «Сочи» буквально была, как проходной двор в большом городе. Тунисец был вынужденным зрителем на чужом празднике жизни. Тальби лучше отпустить летом и искать других защитников.

Мацей Рыбус («Локомотив»)

Стареет поляк, ведь как только встречает соперников, готовых взвинчивать темп – как делали Сергеев и Малком, оказываясь в зоне Рыбуса, то у центральных защитников «Локомотива» становится больше работы. Они сами не успевают, и в результате Гильерме и Худяков пропускают и пропускают. Конечно, Малком мог сыграть еще злее и показательнее убрать с пути Мацея, но и так победа чемпионская – 3:1.

Полузащитники

Оливер Абильдгор («Рубин») – невнимательность недели

Зачем было оставаться, если так играешь? Лучше бы уехал, как другие легионеры, и не подставлял Слуцкого под огонь критики. Оливер провел настолько плохо матч против «Сочи», что Нобоа мог отдавать передачи, сидя в кресле-качалке – все равно бы получилось. Датчанин подарил сопернику опорную зону. Тренер снял его еще при счете 0:3, но дело было сделано – футбольная Казань пала, причем Попов, Жоаозиньо и Кассьерра даже не особо напрягались.

Жан-Филипп Гбамен ( ЦСКА ) – растерянность тура

Трусцой бегал за теми, кого должен был встречать лицом к лицу. Постоянно терял позицию, не успевал за перемещениями Тимофеева и Уткина. Класс позволил Гбамену совершить парочку оборонительных действий, но это неудивительно, когда играешь против «Ахмата», а тот отдает мяч, чтобы атаковать острее и умнее. Ивуариец точно не новый Вернблум, класс есть, а стабильностью не пахнет.

Михаил Игнатов («Спартак»)

Двадцатидвухлетний полузащитник появился с первых минут против «Крыльев Советов», и с ним на поле «Спартак» выдал один из самых слабых таймов за пару лет. Сумбура хватало, но Михаил не смог стать «десяткой», которая направит игру в нужное русло. А вот Николсон, который вышел вместо Игнатова, перевернул игру вместе с Соболевым и Промесом. Как и талантливый плеймейкер Бакаев, Михаил – нестабильный футболист.

Эльмир Набиуллин («Химки») – грубость тура

Невероятно, но факт: в 27-м туре была всего одна красная карточка. Прямая, после просмотра повтора, на котором видно, как Набиуллин врезается в Беленова с явным риском нанести травму и агрессией. Александра пришлось заменить, так что судья буквально действовал по каждому из пунктов буквы закона. Прямая красная карточка стала справедливым наказанием за безрассудность. И в меньшинстве резвые «Химки» не сумели победить, в концовке «Уфа» отыгралась с пенальти.

Юсуф Языджи ( ЦСКА )

Фанатам ЦСКА нужно морально подготовиться к тому, что Языджи останется, но будет бледной тенью самого себя. Как звезды РПЛ играют – так получают. Турецкий хавбек, скорее всего, останется, если у клуба получится выкупить его контракт у «Лилля», с чем могут быть проблемы, если заблокируют платежи. Недавно Языджи сделал себе хорошую рекламу в РПЛ , но ближе к концовке сезона, в котором ЦСКА не выиграет трофей – вылетели из Кубка и давно потеряли шансы в РПЛ , плеймекер занялся тем, что мешало ему закрепиться в топ-5. Языджи за час на поле не создал ни одного момента и не нанес ни одного точного удара.

Нападающие

Федор Смолов («Динамо»)

У «Динамо» был шанс быстро разобраться с «Уралом», но после гола Захаряна опытный Смолов свой момент не использовал. В результате гости отыгрались еще до перерыва, и хотя Шварц дал Федору пятнадцать минут во втором тайме, чтобы проснуться, ничего не поменялось – заменили опытного форварда. Статистика у Смолова против «Урала» красноречивая – ни одного удара в створ. Напарникам подыгрывал, но сравните с Бикфалви – Эрик своим дублем обеспечил аутсайдеру победу.

Антон Заболотный ( ЦСКА )

Как есть характерные актеры, так есть и характерные амплуа. Форвард-столб из Заболотного нормальный, но для середняка с амбициями. ЦСКА же команда другого формата – по крайней мере, была раньше, а сейчас их могут технично загнать футболисты «Ахмата» — команды, далекой от стабильности и успешности невероятных масштабов. Заболотный, как и Смолов, отходили матчи в этом туре. Причем Антона еще и заменить некем, остался на поле до конца, но так ни разу не попал в створ чужих ворот.

Главные тренеры

Алексей Березуцкий ( ЦСКА ) и Леонид Слуцкий («Рубин»)