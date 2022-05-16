Несчастный «Рубин», вылетевший Смольников и ошибка Гильерме. Антисборная 29-го тура РПЛ

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вчера, 21:30

Печальные все лица.

Вратарь

Гильерме («Локомотив»)

Есть вопросы к Юрию Дюпину по пропущенным голам от «Урала», но Гильерме затмил всех. Вратари в московском дерби были не на высоте: Шунин пропустил три гола после четырех попаданий в створ, а его коллега из «Локомотива» начал игру с подарка своему бывшему одноклубнику Федору Смолову. Гильерме выкатил мяч на ногу нападающему, став соавтором первого гола «Динамо».

Защитники

Игорь Смольников («Арсенал»)

Смольников трижды занимал первое место в Российской Премьер-Лиге с «Зенитом», а теперь стал последним с тульским «Арсеналом». И нужно сказать, текущий уровень игры опытного защитника полностью соответствует положению его команды, причем не только в матче с «Уфой», а в целом по сезону. Игорь играет на голом опыте и классе, максимально ограничивает вовлеченность в контактную игру, не изматывает себя рывками. Какой-то ветеранский футбол.

Андрей Семенов («Ахмат»)

В середине первого тайма Семенов грубо въехал в ноги Зиньковскому в центре поля, а вскоре после перерыва, исправляя собственную техническую ошибку, нарушил правила в своей штрафной. Пенальти не был реализован, но это не извиняет опытного защитника, который устроил себе выходной в последний игровой день сезона, ведь теперь не примет участия в матче 30-го тура из-за дисквалификации. А может быть, это был последний матч Семенова за «Ахмат», учитывая истекающий контракт и отношения с Талалаевым.

Монтассар Тальби («Рубин)

Оборона „Рубина“ могла быть представлена в антисборной в полном составе, ведь Тальби действовал под стать своим товарищам по тактической линии: Зотов и Самошников считали звезды, даже не самые резвые футболисты „Урала“ уходили от фланговых защитников как от стоячих. Тесленко и Тальби организовали проходной двор в центре обороны, и если Егор старателен и активен, то его тунисский напарник на целые отрезки выпадает из игры, лишь обозначает присутствие. Плохо, когда выключается центральный защитник — чревато неприятностями и пропущенными голами, но еще хуже, когда витает в облаках половина команды.

Илья Самошников („Рубин“)

В недавнем прошлом футболист сборной России, но с такой игрой Валерий Карпин не подпустит Самошникова к главной команде страны на пушечный выстрел. Не знаю, что случилось с Ильей, но игрок в таком состоянии просто не должен выходить на поле в профессиональной команде, любой пацан из дубля справится лучше только за счет желания и самоотдачи. За 77 игровых минут Самошников больше десяти раз потерял мяч, пасовал на точности 43% (6 из 14) и почетным эскортом сопровождал хозяйничавших в его зоне ответственности футболистов „Урала“.

Полузащитники

Александр Ломовицкий („Рубин“)

Катастрофическая игра. Фланговый полузащитник, через которого „Рубин“ планировал выходить из обороны, отдал 5 точных передач за 75 игровых минут. Прописью: пять точных передач. Мяч у „Рубина“ совершенно не держался, 30% владения против „Урала“ — это какой-то сюрреализм, многие в команде Слуцкого не играют в футбол, а мучаются. Причем делают это из матча в матч, продолжая выходить в стартовом составе.

Константин Кучаев („Рубин“)

В начале матча еще пытался включаться, вступать в отбор, но после нескольких неудачных попыток и желтой карточки в середине первого тайма бросил играть в футбол. Константин сдался задолго до финального свистка, но ушел на замену уже при счете 0:3, когда исправлять ситуацию было поздно.

Антон Миранчук („Локомотив“)

Миранчук вышел в стартовом составе, провел на поле целый час, но ничем не запомнился: ни точных ударов, ни обостряющих передач — ничего. Тема созидательной игры не раскрыта, Антону потребуется время и игровая практика, чтобы набрать форму и обрести тонус после длительного отсутствия. Но случится это уже в следующем сезоне.

Нападающие

Клинтон Н`Жи („Динамо“)

Впрочем, ничего нового. Когда Клинтон Н`Жи в настроении, он создает какую-то суету, пусть и без ощутимой пользы для команды, а когда камерунцу скучно, его можно обнаружить на поле только по пушистой прическе. За 80 минут у прятавшегося на правом фланге форварда „Динамо“ одна попытка сходить в дриблинг, ни одного удара в сторону ворот Гильерме и ни одного обостряющего действия в последней трети.

Ричи Эннин („Нижний Новгород“)

В самой концовке первого тайма канадский форвард получил глупую желтую карточку за откидку мяча, а после перерыва продержался на поле всего минуту: ударил защитника локтем, отправился досматривать матч в раздевалку. Эннин подставил команду в матче с „Сочи“ и не сыграет в заключительном туре, хотя у продолжающего борьбу за выживание „Нижнего Новгорода“ каждый боец на счету.

Иван Сергеев („Зенит“)

На счету футболистов стартового состава „Зенита“ 0 ударов в створ ворот „Спартака“, спрашивать нужно главным образом с нападающих — Юри Альберто и Ивана Сергеева. Бразилец хотя бы пытался угрожать Селихову, пусть и запорол все три своих удара, а вот Сергеев выпадал из комбинаций „Зенита“ и медлил в завершении, в результате чего даже ни разу не пробил по воротам.

Тренер

Леонид Слуцкий („Рубин“)