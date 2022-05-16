Несчастный «Рубин», вылетевший Смольников и ошибка Гильерме. Антисборная 29-го тура РПЛ

Печальные все лица.
Вратарь
Гильерме («Локомотив»)
Есть вопросы к Юрию Дюпину по пропущенным голам от «Урала», но Гильерме затмил всех. Вратари в московском дерби были не на высоте: Шунин пропустил три гола после четырех попаданий в створ, а его коллега из «Локомотива» начал игру с подарка своему бывшему одноклубнику Федору Смолову. Гильерме выкатил мяч на ногу нападающему, став соавтором первого гола «Динамо».
Защитники
Игорь Смольников («Арсенал»)
Смольников трижды занимал первое место в Российской Премьер-Лиге с «Зенитом», а теперь стал последним с тульским «Арсеналом». И нужно сказать, текущий уровень игры опытного защитника полностью соответствует положению его команды, причем не только в матче с «Уфой», а в целом по сезону. Игорь играет на голом опыте и классе, максимально ограничивает вовлеченность в контактную игру, не изматывает себя рывками. Какой-то ветеранский футбол.
Андрей Семенов («Ахмат»)
В середине первого тайма Семенов грубо въехал в ноги Зиньковскому в центре поля, а вскоре после перерыва, исправляя собственную техническую ошибку, нарушил правила в своей штрафной. Пенальти не был реализован, но это не извиняет опытного защитника, который устроил себе выходной в последний игровой день сезона, ведь теперь не примет участия в матче 30-го тура из-за дисквалификации. А может быть, это был последний матч Семенова за «Ахмат», учитывая истекающий контракт и отношения с Талалаевым.
Монтассар Тальби («Рубин)
Оборона „Рубина“ могла быть представлена в антисборной в полном составе, ведь Тальби действовал под стать своим товарищам по тактической линии: Зотов и Самошников считали звезды, даже не самые резвые футболисты „Урала“ уходили от фланговых защитников как от стоячих. Тесленко и Тальби организовали проходной двор в центре обороны, и если Егор старателен и активен, то его тунисский напарник на целые отрезки выпадает из игры, лишь обозначает присутствие. Плохо, когда выключается центральный защитник — чревато неприятностями и пропущенными голами, но еще хуже, когда витает в облаках половина команды.
Илья Самошников („Рубин“)
В недавнем прошлом футболист сборной России, но с такой игрой Валерий Карпин не подпустит Самошникова к главной команде страны на пушечный выстрел. Не знаю, что случилось с Ильей, но игрок в таком состоянии просто не должен выходить на поле в профессиональной команде, любой пацан из дубля справится лучше только за счет желания и самоотдачи. За 77 игровых минут Самошников больше десяти раз потерял мяч, пасовал на точности 43% (6 из 14) и почетным эскортом сопровождал хозяйничавших в его зоне ответственности футболистов „Урала“.
Полузащитники
Александр Ломовицкий („Рубин“)
Катастрофическая игра. Фланговый полузащитник, через которого „Рубин“ планировал выходить из обороны, отдал 5 точных передач за 75 игровых минут. Прописью: пять точных передач. Мяч у „Рубина“ совершенно не держался, 30% владения против „Урала“ — это какой-то сюрреализм, многие в команде Слуцкого не играют в футбол, а мучаются. Причем делают это из матча в матч, продолжая выходить в стартовом составе.
Константин Кучаев („Рубин“)
В начале матча еще пытался включаться, вступать в отбор, но после нескольких неудачных попыток и желтой карточки в середине первого тайма бросил играть в футбол. Константин сдался задолго до финального свистка, но ушел на замену уже при счете 0:3, когда исправлять ситуацию было поздно.
Антон Миранчук („Локомотив“)
Миранчук вышел в стартовом составе, провел на поле целый час, но ничем не запомнился: ни точных ударов, ни обостряющих передач — ничего. Тема созидательной игры не раскрыта, Антону потребуется время и игровая практика, чтобы набрать форму и обрести тонус после длительного отсутствия. Но случится это уже в следующем сезоне.
Нападающие
Клинтон Н`Жи („Динамо“)
Впрочем, ничего нового. Когда Клинтон Н`Жи в настроении, он создает какую-то суету, пусть и без ощутимой пользы для команды, а когда камерунцу скучно, его можно обнаружить на поле только по пушистой прическе. За 80 минут у прятавшегося на правом фланге форварда „Динамо“ одна попытка сходить в дриблинг, ни одного удара в сторону ворот Гильерме и ни одного обостряющего действия в последней трети.
Ричи Эннин („Нижний Новгород“)
В самой концовке первого тайма канадский форвард получил глупую желтую карточку за откидку мяча, а после перерыва продержался на поле всего минуту: ударил защитника локтем, отправился досматривать матч в раздевалку. Эннин подставил команду в матче с „Сочи“ и не сыграет в заключительном туре, хотя у продолжающего борьбу за выживание „Нижнего Новгорода“ каждый боец на счету.
Иван Сергеев („Зенит“)
На счету футболистов стартового состава „Зенита“ 0 ударов в створ ворот „Спартака“, спрашивать нужно главным образом с нападающих — Юри Альберто и Ивана Сергеева. Бразилец хотя бы пытался угрожать Селихову, пусть и запорол все три своих удара, а вот Сергеев выпадал из комбинаций „Зенита“ и медлил в завершении, в результате чего даже ни разу не пробил по воротам.
Тренер
Леонид Слуцкий („Рубин“)
На игру многих футболистов „Рубина“ без слез не взглянешь, печальное зрелище. Но кто их готовит к матчам? Кто выпускает на поле? Нередко бывает, что футболисты подводят тренера под монастырь, но Слуцкий словно упивается неудачами, хочет, чтобы было еще хуже, еще больнее. Раз за разом выпускает на поле тех, кто в отвратительной форме, расстался с мотивацией, самолюбием и спортивной злостью. „Рубин“ не похож на команду, павшую исключительно жертвой обстоятельств, это скорее творческий коллектив в кризисе. Ушли во внутреннюю эмиграцию и даже записку не оставили. Взбодрить команду могла бы смена главного тренера, в текущих обстоятельствах помог бы кто-то более простой и менее рефлексирующий, но в Казани решили, что вылететь в ФНЛ со Слуцким интереснее, чем остаться в РПЛ, но без него. Дело за малым: нужно всего лишь проиграть „Уфе“ в заключительном туре.