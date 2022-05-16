Символическая сборная 29-го тура: неудержимые Захарян и Бикфалви, феноменальные спасения Гойло

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вчера, 10:50

Во всех линиях нашлись настоящие монстры.

Вратарь

Никита Гойло («Нижний Новгород») – чудотворец тура

«Сочи» чудом не обыграл команду Кержакова, особенно с учетом целого тайма в большинстве. И у спасений есть имя – Никита. Вратарь из «Зенита» отправился в аренду в «Нижний Новгород», не так давно дебютировал в РПЛ и сразу показал себя. Команда Федотова нанесла 28 ударов, из которых 7 были точными. Гойло не подвел ни разу, а однажды даже спас дважды подряд. Вратарю всего 23 года, возможно, еще увидим его не в составе аутсайдера.

Защитники

Дмитрий Кабутов («Уфа»)

У команды Стукалова серьезные проблемы с атакой – 19 из 27 голов на счету Агаларова. Гамид снова отличился против «Арсенала», но первый мяч на счету правого латераля Кабутова. Дмитрий не только забил важный гол, но и создал сразу шесть моментов. Для сравнения, все футболисты «Арсенала» придумали пять пасов под удар для напарников. Туляки вылетели, а «Уфа» сыграет против «Рубина». Поражение отправит Слуцкого в ФНЛ .

Родригао («Сочи») – надежность недели

В этом туре не пропускали пять команд, и из них только одна имела колоссальное преимущество над соперником. При этом «Нижний Новгород» пытался атаковать и флангами, и по центру. Но Родригао снял весь верх, не позволил Гоцуку забить на стандартах. Сам бразилец тоже был активным у чужих ворот, а рядом с Адамовым выигрывал единоборства и совершал перехваты.

Руслан Литвинов («Спартак»)

Да, не самый очевидный кандидат. Конечно, в самой концовке Ерохину позволили выскочить к мячу и вратарю. Судья принял решение, после которого Зарема Салихова назвала арбитров «холуями „Зенита“». Но спорные эпизоды не отменяют полтора часа игры. Литвинов – полузащитник, но работал в центре обороны. Выносил мячи, отдавал точные первые передачи. «Зенит» за матч дважды попал по воротам «Спартака», а ведь в атаке у Семака – чемпионы страны.

Дмитрий Скопинцев («Динамо») – крыло тура

После того, что «Локомотив» с Гильерме творил в первом тайме, «Динамо» стоило спокойно выигрывать в дерби. Скопинцев и Лесовой разорвали чужой правый фланг, в атакующей фазе игры оба сыграли чудесно. Есть вопросы к Дмитрию по третьему голу «Локомотива» — оказался далеко за спиной у Керка, поверил центральным защитникам и их умению создать искусственный офсайд. Но моменты Скопинцев создавал и голевой пас на Захаряна отдал.

Полузащитники

Жирано Керк («Локомотив»)

Еще при счете 0:1 в пользу «Динамо» мог сравнять, когда хитро выскочил на ворота, опередив двух защитников. Потом «Локомотив» пропускал чаще, чем забивал, что вынудило голландца повести за собой после перерыва. Роскошный пас со своей половины поля на Кухту позволил «Локомотиву» поверить в камбэк, а затем сам Керк сравнял счет. Умеет читать игру, и если бы являлся таким же стабильным, как взрывным – цены ему не было.

Никита Кривцов («Краснодар») – «пушка» тура

Кривцова для символической сборной «просматривали» на протяжении нескольких матчей. Но не хватало «изюминки», которая позволила выделить молодого центрального хавбека «горожан». И вот против ЦСКА Никита перехватил слишком сильный пас Олусегуна в свою сторону, а затем без раздумий нанес дальний удар. У Акинфеева не было шансов, а Кривцов стал героем решающего эпизода. Без мяча тоже четко отработал, всюду успел.

Олег Шатов («Урал») – возвращение недели

Шатов приостановил карьеру в «Рубине», но затем вернулся в «Урал». И, возможно, его игра против казанцев станет одной из веских причин вылета Слуцкого из РПЛ . Сначала Олег снабдил Бикфалви голевой передачей, а после перерыва хитро исполнил штрафной – пробил низом, его напарник по «Уралу» увернулся от мяча, а все футболисты «Рубина» пропустили круглого в угол ворот Дюпина. У Шатова гол, ассист и еще два созданных момента. Ветераны выручили «Урал».

Арсен Захарян («Динамо») – ударник недели

Молодой полузащитник бил издали, прессинговал соперников, он является настоящим плеймейкером «Динамо». Не его вина, что упустили победу – лучше нужно было действовать центральным защитникам. Захарян свою часть дела сделал, Арсен забил красивым дальним ударом, нанес всего шесть выстрелов, четыре из которых были опасными. Дополнительно Захарян 5 раз отбирал мяч и сделал 2 перехвата. Скауты из топ-5 довольны.

Дмитрий Полоз («Ростов») – стабильность весны

Оттащил «Ростов» от зоны вылета. На старте матча против «Химок» принял передачу Байрамяна в штрафной площади, подбил мяч коленом, развернулся и отдал голевую передачу на Тугарева. Одного голевого участия Полозу показалось мало, поэтому Дмитрий через пару минут забил сам. Выскочил к чужим воротам по центру, не оставил шансов для будущего голкипера «Зенита». У Полоза 6 голов и 3 ассиста весной.

Нападающий

Эрик Бикфалви («Урал») – лидер тура

Вот это – настоящий лидер команды! Бикфалви в 34 года обжился в роли центрального форварда, поэтому и сам может закрыть умную передачу, как было в середине первого тайма после паса Шатова, и подбор прочитает лучше всех – Эрик сделал дубль во втором тайме. У Бикфалви десять мячей в РПЛ за сезон, персональный рекорд, и семь он забил уже после зимней паузы. Будет жаль, если после такого отрезка Эрик уедет из Екатеринбурга.

Главный тренер

Паоло Ваноли («Спартак»)

Федотову не повезло выиграть, хотя заслужил. Шалимов издевался над «Рубином», а это сомнительное достижение в нынешних реалиях. Сторожук выиграл у ЦСКА в один мяч, но «Краснодар» не обыгрывал «армейцев» легко и показательно, Эджуке их неплохо терзал. Тогда как «Спартак», имея за плечами поражение 7:1 в Санкт-Петербурге, был близок к победе над Семаком. Ваноли нормально подготовил свою команду, и хотя «Зенит» всегда может рассказать, что не включался, ведь уже выиграл титул, если посмотрим на «Спартак», то увидим команду, которая бежала, перестраивалась, заиграла и не потеряла мотивацию в концовке сезона РПЛ . Это заслуга Ваноли.

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