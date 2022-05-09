Символическая сборная 28-го тура: юбилейные «Крылья Советов» и двигатели «Спартака»

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вчера, 12:22

Два результативных матча подарили основных героев выходных.

Вратарь

Гиорги Шелия («Ахмат»)

В этом туре в шести поединках из восьми забили меньше трех мячей, причем в пяти – максимум один. Многие голкиперы откровенно скучали. Были даже такие, что не дождались ни одного удара в створ. А вот Шелия несколько раз грамотно встретил попытки «Нижнего Новгорода» забить первым, а чуть позже – отыграться. Еще до победного мяча Трошечкина было удаление Уциева, поэтому Гиорги руководил защитой в меньшинстве. И справился неплохо.

Защитники

Виктор Мозес («Спартак») – заводила тура

Двигатель команды, герой матча против «Урала». Похоже, это у нигерийца такая форма прощания. Мозес, скорее всего, покинет РПЛ , но пока решил заработать себе хорошую репутацию у скаутов иностранных клубов. Виктор формально сыграл справа, а по факту был «десяткой» у «Спартака». Создавал моменты, сделал голевую передачу на Николсона, а затем с нулевого угла пробил под Помазуном, установив счет 3:0 уже на тридцатой минуте матча.

Родригао («Сочи») – диспетчер недели

У бразильца было недавно неприятное приключение – красная карточка в матче против «Локомотива». Но против ЦСКА вернулся в основу и сыграл здорово. Пока Терехов и Дркушич работали на количество, отодвигая футболистов «армейцев» от ворот Адамова, Родригао успевал и атаки развивать, и за Заболотным присматривать. В итоге у москвичей случился всего один удар в створ, а у команды бразильского центрального защитника материализовалась выездная победа.

Максим Осипенко («Ростов»)

Ноль ударов в створ ворот у «Уфы» в домашней игре против «Ростова». А на поле был Агаларов – лучший снайпер сезона. Но нападающий запомнился потасовкой с Глебовым, а не действиями у ворот Бабурина. Удары-то были, подходы какие-то, но по факту Осипенко перекрыл все дороги. В его арсенале было все: отборы, перехваты, выносы мяча, победы на втором этаже. Максим показал, почему «Ростов» не вылетит, в отличие от «Арсенала» — у Карпина есть такие футболисты.

Артем Макарчук («Сочи») – вдохновение весны

Еще один тренерский успех Федотова. Макарчук перешел в «Сочи» из «Балтики», потратил время на адаптацию, но теперь хавбек закрывает левый фланг и смотрится шикарно. Макарчук нанес пять ударов по воротам Торопа, на его счету гол – опередил Фернандеса, который его весь матч неудачно опекал. Пока Терехов в центре защиты, Артем занял его место и давит на чужую оборону. Даже дубль мог сделать, но вратарь подсуетился.

Полузащитники

Кингс Кангва («Арсенал») – вожак тура

Лидер «Арсенала». Пусть это худшая команда сезона. Пусть сам Кангва заработал дисквалификацию против «Спартака» и пропускал матчи. Но теперь Кингс вернулся, и именно от него исходила основная угроза воротам Сафонова. На его счету гол в первом тайме, он бил штрафные, а в конце матча убегал к чужим воротам и заработал красную карточку для Сорокина.

Владислав Сарвели («Крылья Советов»)

Шустрый футболист, который хорошо видит поле. Помогал разгонять атаки «Крыльев Советов». Второй гол организовал именно Владислав – сначала отдал на Зиньковского, а потом оказался за спиной у защитника. Сарвели во втором тайме оказался в своей стихии, пошел размен ударами, «Динамо» пыталось отыграться, но Владислав не пожадничал и организовал гол для Зиньковского. Два ассиста и гол – прекрасный результат для Сарвели.

Антон Зиньковский («Крылья Советов») – лучший игрок тура

Прекрасно сыграл, вовремя поспел со своим пасом – адресовал мяч на Сарвели перед вторым важным голом. Затем не успокоился, ведь именно его передача и точный удар завели «Динамо» в дебри результативного поражения, а «Крыльям Советов» позволили отпраздновать юбилей, 80-летие клуба. Антон выждал, подготовил серию фирменных проходов флангом и собрал гол и два ассиста, великолепный результат.

Нападающие

Максим Глушенков («Крылья Советов»)

Главное не называть его Денисом, обидится. А если серьезно, то у Глушенкова против «Динамо» был такой же подход, как у Глушакова в лучшие времена. Два удара – два гола, и неплохое использование пространства у ворот Шунина, чтобы смутить оборону «Динамо» и выйти на идеальные для ударов позиции. Конечно, Глушенков не забивал невероятные мячи, но умно выбирал позицию, и удача ему улыбалась.

Иван Сергеев («Зенит») – стабильность весны

Понятно, что у «Зенита» не было особой мотивации – выиграли чемпионат, «золотой дубль» им не достанется. Но «Химки» являются непростым соперником, поэтому команде Семака пришлось постараться, чтобы явное преимущество превратить в голевое. Пока Юри Альберто смешно оступался и не забивал, Сергеев забил в четвертом матче подряд. Также важно, что Иван замечает напарников и создает им моменты, не жадный форвард.

Шамар Николсон («Спартак») – дубль тура

Пока Соболев тестирует самоиронию – показался в кепке с дельфином, что является отсылкой к симуляциям Александра, его напарник набирает форму и сделал дубль в ворота Помазуна. Николсон круто сыграл наверху, четко разобрался в эпизоде, когда забивал правой ногой. Также ямаец претендовал на хет-трик, но немного промахнулся. Но должен быть доволен, матч в Екатеринбурге ему удался. Николсон может остаться в Москве и стать серьезным аргументом для «Спартака» в будущем сезоне.

Главный тренер

Игорь Осинькин («Крылья Советов»)

«Химки» разгромили «Крылья Советов», «Спартак» получил волевую победу. Многие тренеры в такой ситуации могли отказаться от привычного плана ведения игры, подстроиться под соперника. Но Осинькин предложил смелую игру против фаворита, и защита «Динамо» в итоге не справилась. «Крылья Советов» сыграли размашисто, технично и проворно. Осинькин – тренер с почерком, причем ярким.

Вдохновение тура

«Крылья Советов»

Не самые яркие футбольные выходные, особенно последний день, но одна команда показала себя. Матч против «Динамо» не был таким простым, как можно подумать, исходя из счета. Но соперник попался серьезный, за плечами у самарцев было два поражения от «Химок» и «Спартака». Добрались до команды Шварца и повторили лишь часть ошибок. Защита в нескольких случаях «привозила», но атаку было не остановить, мяч отбирали шикарно. Пять мячей забили «Крылья Советов» на глазах у публики, которая пришла поздравить клуб с восьмидесятилетием.