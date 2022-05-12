Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСимволические сборныеРоссия. Кубок 2021/2022

Игрок «Енисея» попал в символическую сборную полуфиналов Кубка России

сегодня, 16:35

Пресс-служба РФС опубликовала символическую сборную по итогам полуфиналов Кубка России.

Вратарь: Александр Максименко («Спартак»).

Защитники: Мингиян Бевеев («Енисей»), Фабио Бальбуэна («Динамо»), Георгий Джикия («Спартак»).

Полузащитники: Николо Моро, Даниил Фомин, Арсен Захарян (все — «Динамо»), Кристофер Мартинс («Спартак»).

Нападающие: Зелимхан Бакаев, Квинси Промес (оба — «Спартак»), Федор Смолов («Динамо»).

Игрок «Енисея» попал в символическую сборную полуфиналов Кубка России

Все новости
Разбитые динамовцы, форварды-скромники и нерадивый Гбамен. Антисборная 28-го тура РПЛ
09 маяАлександр Чистяков в блоге Символические антисборныеКомментарии3
Символическая сборная 28-го тура: юбилейные «Крылья Советов» и двигатели «Спартака»
09 маяВадим Багров в блоге Символические сборныеКомментарии5
Антисборная 27-го тура. Слуцкий с «Рубином» и Березуцкий с ЦСКА
04 маяВадим Багров в блоге Символические антисборныеКомментарии16
Символическая сборная 27-го тура. Чемпионы из «Зенита» и автор камбэка «Спартака»
03 маяВадим Багров в блоге Символические сборныеКомментарии7
«Спартак» показал характер. Почтили память Черенкова, Нетто и Маслаченко победой
01 маяВадим Багров в блоге Символические сборныеКомментарии2
Символическая сборная 26-го тура: Малком, Глушаков и победитель «Спартака»
26 апреляВадим Багров в блоге Символические сборныеКомментарии6
Сортировать
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:41
И что это ему даёт?
marut
marut
сегодня в 17:32
Разбавил Москву...:)
Данил Бритвин
Данил Бритвин ответ xr9hgvbd6f6y (раскрыть)
сегодня в 17:30
Исправили, спасибо!
xr9hgvbd6f6y
xr9hgvbd6f6y
сегодня в 17:26
Георгий Джиния
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1314406/maksimenko-aleksandr-dinamo 12.05.2022
Cat01
Cat01
сегодня в 17:24
Взяли на заметку
makkie
makkie
сегодня в 17:23
Да, игра Бевеева бросалась в глаза.
Неплохо держал свой фланг, учитывая что ему противостояли и Мозес, и Промес, и Николсон.
Думаю, скоро окажется в одном из клубов РПЛ.
izrafel
izrafel
сегодня в 17:16
Посмотрим какая будет после финала
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:15
При 0-3 в символическую сборную точно попасть нельзя.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 17:10
Скажу честно, никогда ранее не смотрем матчи с участием Енисея, но во вчерашнем матче со Спартаком, он явно был лучшим игроком в составе Енисея....
Возможно вчерашний матч придаст хороший скачек росту его карьеры
Dinamo
Dinamo
сегодня в 16:52
Составлять символическую сборную после полуфиналов - полнейший бред.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 16:50
Хорошая карьера его ждёт
beefs
beefs
сегодня в 16:38
разбавил компашку звезд, поздравляем...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 