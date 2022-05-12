Игрок «Енисея» попал в символическую сборную полуфиналов Кубка России

Пресс-служба РФС опубликовала символическую сборную по итогам полуфиналов Кубка России.
Вратарь: Александр Максименко («Спартак»).
Защитники: Мингиян Бевеев («Енисей»), Фабио Бальбуэна («Динамо»), Георгий Джикия («Спартак»).
Полузащитники: Николо Моро, Даниил Фомин, Арсен Захарян (все — «Динамо»), Кристофер Мартинс («Спартак»).
Нападающие: Зелимхан Бакаев, Квинси Промес (оба — «Спартак»), Федор Смолов («Динамо»).
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1314406/maksimenko-aleksandr-dinamo 12.05.2022
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1314406/maksimenko-aleksandr-dinamo 12.05.2022
Неплохо держал свой фланг, учитывая что ему противостояли и Мозес, и Промес, и Николсон.
Думаю, скоро окажется в одном из клубов РПЛ.
Неплохо держал свой фланг, учитывая что ему противостояли и Мозес, и Промес, и Николсон.
Думаю, скоро окажется в одном из клубов РПЛ.
Возможно вчерашний матч придаст хороший скачек росту его карьеры
Возможно вчерашний матч придаст хороший скачек росту его карьеры