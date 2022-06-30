Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеКубок Матч Премьер 2022

Малком: «Все наши мысли о матче против „Спартака“ за Суперкубок»

30 июня 2022, 09:20

Форвард «Зенита» Малком рассказал о победе над ЦСКА.

Хорошая игра. Мы прекрасно знали, что у ЦСКА много качественных игроков, но думаю, что с первых же секунд матча завладели инициативой и заслуженно победили.

Это самое начало, еще только разгоняется предсезонка. Все наши мысли о первом официальном матче сезона — за Суперкубок против «Спартака».

Чувствую себя отлично, гораздо лучше, чем год назад на предыдущих сборах. Но хочется прямо сейчас еще больше работать, еще больше отдавать себя, потому что я хочу на полной скорости войти в новый сезон. Признаюсь честно, хочу забить гораздо больше, чем забивал раньше.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Антон Заболотный: «В „Зените“ игроки более звёздные, чем в ЦСКА»
30 июня 2022
Тренер ЦСКА рассказал, в чём новичок клуба Гайич лучше Марио Фернандеса
30 июня 2022
Губерниев: «Алаев, видимо, не будет новым президентом РПЛ»
29 июня 2022
«С удовольствием бы поехал в Москву». М. Кержаков поддел «Спартак»
29 июня 2022
Дмитриев: «В „Зените“ Юри Альберто было место только „на банке“»
29 июня 2022
Михаил Кержаков рассказал, что думал о завершении карьеры
29 июня 2022
Сортировать
Все комментарии
альсато
альсато
30 июня 2022 в 14:05
Футбол-игра не предсказуемая!..помнится один мой друг (из стана соперников) видя что я совсем не радуюсь победе, спрашивает: ты че такой хмурной?...да нам в следующем туре с чемпионом играть....вы их победите!..почему?..да мы с ними в прошлом туре играли, они за середку не переходили!....и как сыграли?...ааа..0-5 влетели, но за середку они не переходили...))))))))....п.с. мы действительно выиграли следующий матч 2-1)))))....В матче за суперкубок между Зенитом и Спартаком, ЩАНСЫ (на победу) клубов-РАВНЫ!
112910415
112910415
30 июня 2022 в 13:28
Хави прильнёт к телевизору, оценивать будет
25процентный клоун
25процентный клоун
30 июня 2022 в 10:36
    ermak6848
    ermak6848
    30 июня 2022 в 10:32
    Для Малком очередной Приз в копилку для пенсии..
    stanichnik
    stanichnik
    30 июня 2022 в 10:12, ред.
    Малком вчера снова не забил, но был очень заметен на поле в отведённое ему время. А что касается предстоящего матча открытия официального сезона, то перед началом матча, не зависимо от статуса турнира, игрок каждой команды мечтает добиться максимального победного результата, иначе зачем тогда выходить на поле. Так и в поединке за Суперкубок, тем более с таким соперником, как Спартак. Уверен, что у красно-белых такой же настрой на это очередное противостояние.

    А все разговоры о значимости этого трофея происходят, как правило после его завершения и, всякий раз болельщики проигравшей стороны пытается принизить его статус, а триумфаторы наоборот возвысить. И так было, есть и будет всегда и не только у нас, пока существует футбол. Болейте за своих, а не против чужих!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    30 июня 2022 в 10:09
    Хороший настрой у игрока...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    30 июня 2022 в 09:58
    Все готовятся...
    Новое двузначное табло вчера вечером начали устанавливать.....на Арене...
    drug01
    drug01
    30 июня 2022 в 09:51
    Вот будет игра!!!?
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    30 июня 2022 в 09:47
    Зенит смотреться поинтереснее
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    30 июня 2022 в 09:43, ред.
    Что бы кто не говорил, особенно в стане Спартака, это не просто выставочный матч, а матч за трофей. Ну, а наличии таких команд как Зенит и Спартак превращает матч не просто в битву, а в супер-битву принципиальных соперников.
    Надеюсь, что все наши ожидания воплотятся в жизнь и мы увидем захватывающее зрелище не только вокруг матча, а ещё и на поле.
    kjr5xqguhq58
    kjr5xqguhq58
    30 июня 2022 в 09:39
    хорошее стремление, удачи...
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     