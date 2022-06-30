Малком: «Все наши мысли о матче против „Спартака“ за Суперкубок»

Форвард «Зенита» Малком рассказал о победе над ЦСКА.
Хорошая игра. Мы прекрасно знали, что у ЦСКА много качественных игроков, но думаю, что с первых же секунд матча завладели инициативой и заслуженно победили.
Это самое начало, еще только разгоняется предсезонка. Все наши мысли о первом официальном матче сезона — за Суперкубок против «Спартака».
Чувствую себя отлично, гораздо лучше, чем год назад на предыдущих сборах. Но хочется прямо сейчас еще больше работать, еще больше отдавать себя, потому что я хочу на полной скорости войти в новый сезон. Признаюсь честно, хочу забить гораздо больше, чем забивал раньше.
А все разговоры о значимости этого трофея происходят, как правило после его завершения и, всякий раз болельщики проигравшей стороны пытается принизить его статус, а триумфаторы наоборот возвысить. И так было, есть и будет всегда и не только у нас, пока существует футбол. Болейте за своих, а не против чужих!
А все разговоры о значимости этого трофея происходят, как правило после его завершения и, всякий раз болельщики проигравшей стороны пытается принизить его статус, а триумфаторы наоборот возвысить. И так было, есть и будет всегда и не только у нас, пока существует футбол. Болейте за своих, а не против чужих!