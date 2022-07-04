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Кубок Африканских Наций-2023 перенесён на 2024 год из-за климата

04 июля 2022, 10:33

Кубок Африканских Наций, который должен был пройти в Кот-д'Ивуаре летом 2023 года, перенесен на январь-февраль 2024-го. Виной тому климатические причины. По данному поводу высказался президент Африканской конфедерации футбола Патрис Мотсепе:

КАН состоится в январе и феврале 2024 года. Мы не хотим проводить матчи в период наводнения, это большой риск. Это может негативно сказаться на имидже африканского футбола. Это вопрос уважения, было озвучено множество мнений, и некоторые люди полагают, что дождь не станет препятствием. Но мы решили не рисковать.

Я очень горжусь инфраструктурой мирового класса, поддержкой властей и всех игроков Кот-д'Ивуара. Этот турнир будет особенным. Мы понимаем, что январь не является оптимальным вариантом. Европейские клубы не всегда отпускают своих лучших футболистов.

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Все комментарии
brooks
brooks
04 июля в 19:03
Сейчас 22 год, а они уже перенесли с 23 на 24...Вот это шаманы-метеорологи)) Не то что наши, которые не могут определить погоду на следующую неделю))
Kosmos58
Kosmos58
04 июля в 16:07
Климат изменится. Так бывает ...
ОПС
ОПС
04 июля в 15:11
И так бывает.
Мessi 10
Мessi 10
04 июля в 13:41
Нормально так они прогноз погоды на год вперёд дают. Наш Гидрометцентр на завтра-то не всегда точные прогнозы может дать…
nikoladolgov
nikoladolgov
04 июля в 13:05
А как же матч состоится при любой погоде ?
dok66
dok66
04 июля в 12:47
Просто интересно , а когда выбирали Кот-д Ивуар , не знали о наводнениях в это время .
КЭТиК
КЭТиК
04 июля в 12:28
А там может и вообще отменят...
1 984
1 984
04 июля в 12:09
Европейские клубы будут очень "довольны".
Остапчук 67
Остапчук 67
04 июля в 12:04
А ещё будет голод
Шуnя771
Шуnя771
04 июля в 11:52
Мну подумал, что какадилов много стало...)
qzyh2g4pkndt
qzyh2g4pkndt
04 июля в 11:41
погода есть погода, ей не прикажешь...
Bensurr
Bensurr ответ Elliada (раскрыть)
04 июля в 11:27
Кубок Африки в каждом году
протон
протон
04 июля в 11:16
Наводнение сейчас, турнир через год, а перенесли на 24. Кто ни будь понял что к чему?
Ruslik1982
Ruslik1982
04 июля в 11:11
сборная России может быть бы поучаствовала? как раз и время есть подготовиться
2beeb82g9wtn
2beeb82g9wtn
04 июля в 10:55
Добро пожаловать в солнечный Магадан для проведения вашего турнира!

Elliada
Elliada
04 июля в 10:41
В этом же году был КАН. И в 2023 должен был быть?
Бонжорно
Бонжорно
04 июля в 10:39
ну изночально перенос кубка Африки с зимы на лето был так-себе идеей. это тоже самое что проводить чемпионат мира зимой в сибири
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
04 июля в 10:37
Может потом ещё хуже будет!
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