Кубок Африканских Наций-2023 перенесён на 2024 год из-за климата

Кубок Африканских Наций, который должен был пройти в Кот-д'Ивуаре летом 2023 года, перенесен на январь-февраль 2024-го. Виной тому климатические причины. По данному поводу высказался президент Африканской конфедерации футбола Патрис Мотсепе:

КАН состоится в январе и феврале 2024 года. Мы не хотим проводить матчи в период наводнения, это большой риск. Это может негативно сказаться на имидже африканского футбола. Это вопрос уважения, было озвучено множество мнений, и некоторые люди полагают, что дождь не станет препятствием. Но мы решили не рисковать.

Я очень горжусь инфраструктурой мирового класса, поддержкой властей и всех игроков Кот-д'Ивуара. Этот турнир будет особенным. Мы понимаем, что январь не является оптимальным вариантом. Европейские клубы не всегда отпускают своих лучших футболистов.