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Ракицкий близок к возвращению в «Шахтёр»

05 июля 2022, 01:23

Бывший центральный защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий близок к возвращению в «Шахтёр». Как сообщил украинский комментатор Виктор Вацко, переговоры футболиста с донецким клубом близки к завершению.

Насколько я слышал, Ракицкий близок к возвращению в «Шахтёр». Точно идут переговоры. Мои источники говорят, что переговоры, если не завершились, то близки к завершению. Но нужно понимать — пока контракт не подписан, то далеко не всегда джентльменская сделка является гарантией, что всё будет нормально.

Но переговоры действительно близки к завершению. «Шахтёр» планирует свое будущее с Ярославом Ракицким. Это скромные финансы в сравнении с тем, к чему привык Ракицкий. Сейчас «Шахтёр» будет серьезно экономить по понятным причинам.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
05 июля в 08:48
Тяжело ему придется.
Asper
Asper ответ Leha-ha50 (раскрыть)
05 июля в 03:03, ред.
Какие болельщики? Где примут?)
П. С. Даже если есть кому и где принимать, думаете, успеют?😬
mike60
mike60
05 июля в 02:18
Удачи Ракицкому!Слава Украине!
Leha-ha50
Leha-ha50
05 июля в 02:10
Интересно, как его игроки и болельщики примут???
Брулин
Брулин
05 июля в 01:31
Ракицкий хотя бы громко заявил о том, что он украинец. Небось и гимн выучил.

Лучше поздно, чем тимощук с ордецом
протон
протон
05 июля в 01:28
В Зените был хорош, без травм ему!
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