Бывший центральный защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий близок к возвращению в «Шахтёр». Как сообщил украинский комментатор Виктор Вацко, переговоры футболиста с донецким клубом близки к завершению.
Насколько я слышал, Ракицкий близок к возвращению в «Шахтёр». Точно идут переговоры. Мои источники говорят, что переговоры, если не завершились, то близки к завершению. Но нужно понимать — пока контракт не подписан, то далеко не всегда джентльменская сделка является гарантией, что всё будет нормально.
Но переговоры действительно близки к завершению. «Шахтёр» планирует свое будущее с Ярославом Ракицким. Это скромные финансы в сравнении с тем, к чему привык Ракицкий. Сейчас «Шахтёр» будет серьезно экономить по понятным причинам.
П. С. Даже если есть кому и где принимать, думаете, успеют?😬
П. С. Даже если есть кому и где принимать, думаете, успеют?😬
Лучше поздно, чем тимощук с ордецом
Лучше поздно, чем тимощук с ордецом