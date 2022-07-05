Бывший центральный защитник «Зенита» близок к возвращению в «Шахтёр». Как сообщил украинский комментатор Виктор Вацко, переговоры футболиста с донецким клубом близки к завершению.

Насколько я слышал, Ракицкий близок к возвращению в «Шахтёр». Точно идут переговоры. Мои источники говорят, что переговоры, если не завершились, то близки к завершению. Но нужно понимать — пока контракт не подписан, то далеко не всегда джентльменская сделка является гарантией, что всё будет нормально.

Но переговоры действительно близки к завершению. «Шахтёр» планирует свое будущее с Ярославом Ракицким. Это скромные финансы в сравнении с тем, к чему привык Ракицкий. Сейчас «Шахтёр» будет серьезно экономить по понятным причинам.