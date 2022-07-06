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«Монца» может подписать Джеко

06 июля 2022, 11:55

Форвард «Интера» Эдин Джеко может сменить клубную прописку, пишет Tuttosport.

На 36-летнего игрока претендует «Монца», которая находится в поисках нового нападающего. Контракт футболиста рассчитан до лета 2023 года. Трансферная стоимость Джеко оценивается в 4 млн евро.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
06 июля в 12:37
Очень хороший вариант для всех трех сторон
Прсле того, как Миланский Интер вернул Лукаку, место в основе Эдину скорее не видать, придется просиживать на лавке и играть от случая к случаю. В Монце Джеко будет первым парнем на деревне, а если еще и Икарди подпишут, то связка Джеко / Икарди вообще звучит угрожающе!
Для Интера продажа Джеко так же хороший вариант, нежели отпускать его свободным агентом через год. Хотя для выходов на замену такой опытный игрок не помешал бы...
Ironigor
Ironigor
06 июля в 12:09
А самого Джеко спросили ?!)
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