Стали известны причины, по которым «Бавария» не хочет подписывать Роналду

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06 июля 2022, 09:15

Нападающий «Манчестер Юнайтед» не перейдёт в «Баварию».

Мюнхенский клуб не планирует подписывать португальца этим летом. Причиной является высокая заработная плата Криштиану, а также тот факт, что он не подходит стилю игры главного тренер «Баварии» Юлиана Нагельсманна.

Ранее сообщалось, что Роналду может перейти из «Манчестер Юнайтед» в другой английский клуб.