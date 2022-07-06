Стали известны причины, по которым «Бавария» не хочет подписывать Роналду

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не перейдёт в «Баварию».
Мюнхенский клуб не планирует подписывать португальца этим летом. Причиной является высокая заработная плата Криштиану, а также тот факт, что он не подходит стилю игры главного тренер «Баварии» Юлиана Нагельсманна.
Ранее сообщалось, что Роналду может перейти из «Манчестер Юнайтед» в другой английский клуб.
Все таки он уровень и главное умеет четко выбрать позицию и завершить, а Бавария умеет подогнать мяч по шаблону в заданную точку, там хороши Кри, Лева, Ибра. Насчет самолюбия, и тут польза, но только самому Кри, тк в Баварии он бы не стал прыгать выше трусов, слишком не то место для этого.
Все таки он уровень и главное умеет четко выбрать позицию и завершить, а Бавария умеет подогнать мяч по шаблону в заданную точку, там хороши Кри, Лева, Ибра. Насчет самолюбия, и тут польза, но только самому Кри, тк в Баварии он бы не стал прыгать выше трусов, слишком не то место для этого.