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Стали известны причины, по которым «Бавария» не хочет подписывать Роналду

06 июля 2022, 09:15

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не перейдёт в «Баварию».

Мюнхенский клуб не планирует подписывать португальца этим летом. Причиной является высокая заработная плата Криштиану, а также тот факт, что он не подходит стилю игры главного тренер «Баварии» Юлиана Нагельсманна.

Ранее сообщалось, что Роналду может перейти из «Манчестер Юнайтед» в другой английский клуб.

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Все комментарии
Bensurr
Bensurr
06 июля в 19:39
Утятина
Неэгоист
Неэгоист
06 июля в 17:58
Не деньги, а эгоизм причина... Сто лет уже этой истине...
monah-10
monah-10 ответ протон (раскрыть)
06 июля в 16:52
Кри, Лева, Ибра. Кри нарцисс он должен играть первую скрипку, не каждый тренер этого захочет плюс влияет на состав и атмосферу, Лева командный игрок, что в Дортмунде, что в Баварии, Ибра отдельная история, в лучшие свои годы тот еще нарцисс, но результат делал и атмосферу не портил, с годами, оно и понятно стал более командным игроком, плюс благоприятно влияет на молодежь, может стать шикарным тренером. И в отличии от Рона и Левы играл в десятках команд с разными уровнями стилей и взаимопонимания и везде на первых ролях, свою работу делал и делает шикарно. Так что на первом месте из троицы Ибра, ну и то что в моем Милане, огромное ему за это спасибо, еще бы годков три поиграл, был бы рад.
fc5n7zv7q6df
fc5n7zv7q6df ответ Ballon dOr1984 (раскрыть)
06 июля в 14:19
Таких игроков должен тренировать топ тренер,который выигрывал лч,а не неудачники и экспериментаторы
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ Tostao (раскрыть)
06 июля в 14:17
Может он депутат? 🤣 Для начала стань депутатом потом будешь умничать, какой закон нам принимать мы сами знаем, а право голоса вы не имеете. Ой меня же сам народ избрал 🤣
aNOOBis
aNOOBis
06 июля в 13:47
Дожили до того, что клубам теперь надо оправдываться за то, что определенных футболистов они не хотят приглашать в состав. Куда мир катится?
sir_Alex
sir_Alex
06 июля в 13:23
Немцы – прагматики до мозга костей.
Tostao
Tostao ответ Kosmos58 (комментарий удален) (раскрыть)
06 июля в 13:20, ред.
Эта фраза:"А чего добился ты" - убивает на месте. По-твоему все должны быть Роналду или Абрамовичами? Для того и существуют СМИ и в частности этот ресурс, чтобы болельщики обсуждали и если надо критиковали людей из мира футбола. Футбол существует в первую очередь для болельщиков, а не для занятости игроков. Неприкасаемых нет!
амурец
амурец
06 июля в 13:15
Как игрок Роналду заиграл бы в любом клубе, но многих отпугивают его непомерные аппетиты
dok66
dok66
06 июля в 12:55
Пора уже заканчивать эту сагу , и сватать Рона в Баварию , ПСЖ и иже с ними . Он должен остаться в МЮ , и в следующем сезоне все докажет .
протон
протон
06 июля в 12:34
Почему то уверен, что в Баварии у него получилось бы. Если он столько клепал в мертвом МЮ, то в Баварии, с такими высококлассными доставщиками мяча, и подавно.
Все таки он уровень и главное умеет четко выбрать позицию и завершить, а Бавария умеет подогнать мяч по шаблону в заданную точку, там хороши Кри, Лева, Ибра. Насчет самолюбия, и тут польза, но только самому Кри, тк в Баварии он бы не стал прыгать выше трусов, слишком не то место для этого.
ermak6848
ermak6848
06 июля в 12:10
уже не тот парень...
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
06 июля в 11:49
уже лет так 10 ясно, хочешь развалить клуб - бери Роналду, он даже казалось всемогущего Аллегри смог развалить, чего уж тут ещё
zooveterinar
zooveterinar
06 июля в 11:35
Эта одна из сотых долей причин,немцы поскромничали, а то Кристинка их засудит!!!
vryw59jh6vs9
vryw59jh6vs9
06 июля в 11:08
Это понятные причины
nikoladolgov
nikoladolgov
06 июля в 11:00
Брать Роналду - деньги на ветер !
КЭТиК
КЭТиК
06 июля в 10:55
Его зарплата для всех основная причина.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
06 июля в 10:49
Правильное решение.
m5btkw59umf9
m5btkw59umf9
06 июля в 10:46
это естественный процесс, а Рону пора уже понять что он не безальтернативен...
Ironigor
Ironigor
06 июля в 10:31, ред.
И вот какая досада случилась, об этом узнали только сегодня.
Информация, Как снег на голову !)
Locomotive Breath
Locomotive Breath
06 июля в 10:12
Пора на родину, заканчивать карьеру.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
06 июля в 10:11
Может, Рону стоит поумерить аппетиты? Тупо ради того, чтобы салатницу в список трофеев записать
ОПС
ОПС
06 июля в 09:47
Пускай идет на пенсию.
Lewa2708
Lewa2708
06 июля в 09:39
Роналду стал этаким антиквариатом. Его бы везде хотели видеть у себя, но дорогой и неперспективный
Шуnя771
Шуnя771
06 июля в 09:33
Зато по другим параметрам подошел бы... Хе-хе)
112910415
112910415
06 июля в 09:21
эх, сущие пустяки помешали ... )
Alex12357
Alex12357
06 июля в 09:19
Зеркал не хватает!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
06 июля в 09:15
Кому он нафиг нужен?
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