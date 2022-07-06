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РФС через губернаторов хочет убедить клубы отказаться от Кубка РПЛ

06 июля 2022, 17:57

РФС с помощью губернаторов пытается убедить клубы отказаться от Кубка РПЛ.

Сообщается, что в несколько клубов Премьер-Лиги пришли запросы от губернаторов регионов, в которых содержится просьба отказаться от поддержки проекта Кубка РПЛ. В среду на общем собрании клубов Премьер-Лиги был поднят вопрос создания Кубка Лиги. Известно, что против создания данного турнира проголосовали «Оренбург», «Факел» и «Химки». Более трех клубов выразили озадаченность вопросом организации турнира, а РФС старается убедить клубы отказаться от идеи проведения Кубка Лиги, обращаясь при этом за помощью к губернаторам. Поэтому данный турнир может быть интегрирован в уже существующий Кубок России, в текущем виде его могут не провести.

На следующей неделе будет принято окончательное решение. Ранее стал известен предполагаемый бюджет нового соревнования.

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Все комментарии
ABir
ABir
06 июля в 22:32
Не понятно, кто против нового турнира и при чем тут губернаторы?
протон
протон
06 июля в 20:47
РПЛ нашли спонсоров под себя. Теперь РФС желает интегрировать их в турнир, который проводится по эгидой РФС и самим рулить финансами. А согласятся ли спонсоры участвовать в этом мероприятии?
pomor45
pomor45
06 июля в 20:17
Муть какая-то. Что губернаторам-то волноваться? Заявили бы, что денег от них не будет ни на что и сели себе в сторонке. Все быстро пришли бы в чувство. Или может учуяли ещё одну лавочку для распила бюджетов?
ermak6848
ermak6848
06 июля в 19:28
Всё решают деньги...
ЮЗИК
ЮЗИК
06 июля в 17:58
Какие то подпольные игры
Гость
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