РФС через губернаторов хочет убедить клубы отказаться от Кубка РПЛ

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06 июля 2022, 17:57

РФС с помощью губернаторов пытается убедить клубы отказаться от Кубка РПЛ .

Сообщается, что в несколько клубов Премьер-Лиги пришли запросы от губернаторов регионов, в которых содержится просьба отказаться от поддержки проекта Кубка РПЛ . В среду на общем собрании клубов Премьер-Лиги был поднят вопрос создания Кубка Лиги. Известно, что против создания данного турнира проголосовали «Оренбург», «Факел» и «Химки». Более трех клубов выразили озадаченность вопросом организации турнира, а РФС старается убедить клубы отказаться от идеи проведения Кубка Лиги, обращаясь при этом за помощью к губернаторам. Поэтому данный турнир может быть интегрирован в уже существующий Кубок России, в текущем виде его могут не провести.

На следующей неделе будет принято окончательное решение. Ранее стал известен предполагаемый бюджет нового соревнования.