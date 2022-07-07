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Сёмин: «В чемпионате России следует возродить „Золотой матч“»

07 июля 2022, 14:29

Экс-рулевой «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на новость о том, что в Серии А решили проводить «Золотой матч».

Нужно ли возродить это правило у нас? Конечно! А проводить такие игры следует на нейтральном стадионе, в нейтральном городе.

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Все комментарии
протон
протон
07 июля в 17:33
Кстати, о золотом матче Спартак - Алания , прекрасные воспоминания. Классное было зрелище по напряжению и энергетике
Оба золотых матча были классными - что в 1996-м, что в 2002-м году. Буду рад, если вернут. Правда, сколько придётся ждать равенства очков, - это большой вопрос...
ermak6848
ermak6848
07 июля в 16:03
Мысль - идея Хорошая..
От куда деньги Большой Вопрос...?
drug01
drug01
07 июля в 15:08
Сёмину надо дать команду
LOpp
LOpp
07 июля в 14:37
А проводить такие игры следует на нейтральном стадионе, в нейтральном городе.

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