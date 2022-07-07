Сёмин: «В чемпионате России следует возродить „Золотой матч“»

Экс-рулевой «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на новость о том, что в Серии А решили проводить «Золотой матч».
Нужно ли возродить это правило у нас? Конечно! А проводить такие игры следует на нейтральном стадионе, в нейтральном городе.
Экс-рулевой «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на новость о том, что в Серии А решили проводить «Золотой матч».
Нужно ли возродить это правило у нас? Конечно! А проводить такие игры следует на нейтральном стадионе, в нейтральном городе.
Оба золотых матча были классными - что в 1996-м, что в 2002-м году. Буду рад, если вернут. Правда, сколько придётся ждать равенства очков, - это большой вопрос...
Оба золотых матча были классными - что в 1996-м, что в 2002-м году. Буду рад, если вернут. Правда, сколько придётся ждать равенства очков, - это большой вопрос...
От куда деньги Большой Вопрос...?
От куда деньги Большой Вопрос...?