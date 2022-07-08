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Родригао объяснил, почему выбрал номер 55 в «Зените»

08 июля 2022, 07:12

Новобранец «Зенита» Родригао объяснил выбор игрового номера в новом клубе.

Вообще, этот выбор идет от номера 5, моего любимого номера. В «Зените» он уже занят Вильмаром Барриосом, и я решил взять 55-й, чтобы в нем было целых две пятерки. Это счастливое для меня число, с самого детства, и надеюсь, что оно принесет мне удачу в «Зените».

Моя цель — продолжать расти как футболист, делать все возможное, чтобы из года в год помогать команде и моим одноклубникам, вместе выполнять поставленные задачи и завоевывать титулы.

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Все комментарии
старина
старина
08 июля в 10:04
Наверно на одни пятерки учился
112910415
112910415
08 июля в 09:17
и это всё объясняет !
в названии его нынешнего клуба - 5 букв !
а название прошлого клуба не дотягивало !
КЭТиК
КЭТиК
08 июля в 08:35
Просто хотелось чего-то красивого.
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин
08 июля в 07:52
Пять пальцев на левой руке, пять - на правой. Похоже, что по - другому запомнить свой игровой номер Родриго не сможет
stanichnik
stanichnik
08 июля в 07:31
Хорошо, что в футболе нет трехзначных номеров.)))
Caniggia
Caniggia
08 июля в 07:25
Сколько же красивых слов произносят игроки, переходящие в Зенит на новые зарплаты!
ЮЗИК
ЮЗИК
08 июля в 07:15
Кто как хочет,тот так и ......
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