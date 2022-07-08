Родригао объяснил, почему выбрал номер 55 в «Зените»

Новобранец «Зенита» объяснил выбор игрового номера в новом клубе.

Вообще, этот выбор идет от номера 5, моего любимого номера. В «Зените» он уже занят Вильмаром Барриосом, и я решил взять 55-й, чтобы в нем было целых две пятерки. Это счастливое для меня число, с самого детства, и надеюсь, что оно принесет мне удачу в «Зените».

Моя цель — продолжать расти как футболист, делать все возможное, чтобы из года в год помогать команде и моим одноклубникам, вместе выполнять поставленные задачи и завоевывать титулы.