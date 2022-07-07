Холанд сфотографировался с футболкой «Ман Сити», на которой был номер

Новобранец «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд попал в объективы камер, когда фотографировался с фанатом.
Любопытно, что на футболке был девятый номер, хотя футболист еще не выбрал игровой номер в новом клубе.
Новобранец «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд попал в объективы камер, когда фотографировался с фанатом.
Любопытно, что на футболке был девятый номер, хотя футболист еще не выбрал игровой номер в новом клубе.
Сейчас для него наступает новый этап в футбольной карьеры, так как Премьер-Лига это совершенно иной уровень нежели Бундеслига. И подходить нужно до каждого матча как до последнего. И самое главное чем быстрей он это усвоит тем быстрее пройдёт его адаптация в Философии игры у Пепа.
Сейчас для него наступает новый этап в футбольной карьеры, так как Премьер-Лига это совершенно иной уровень нежели Бундеслига. И подходить нужно до каждого матча как до последнего. И самое главное чем быстрей он это усвоит тем быстрее пройдёт его адаптация в Философии игры у Пепа.