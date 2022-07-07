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Холанд сфотографировался с футболкой «Ман Сити», на которой был номер

07 июля 2022, 12:53

Новобранец «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд попал в объективы камер, когда фотографировался с фанатом.

Любопытно, что на футболке был девятый номер, хотя футболист еще не выбрал игровой номер в новом клубе.

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Juventus CR7
Juventus CR7
07 июля в 13:57, ред.
Игрок попал в Топ команду Европы. То как он себя зарекомендовал в Германии осталось в истории.

Сейчас для него наступает новый этап в футбольной карьеры, так как Премьер-Лига это совершенно иной уровень нежели Бундеслига. И подходить нужно до каждого матча как до последнего. И самое главное чем быстрей он это усвоит тем быстрее пройдёт его адаптация в Философии игры у Пепа.
Рома Олейник
Рома Олейник
07 июля в 13:17
Жезус ушёл, девятка освободилась. Всё логично.
su99hehq94wa
su99hehq94wa
07 июля в 12:54
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