Педри взял 8-й номер в «Барселоне» после ухода Алвеса

Полузащитник Педри сменил 16-й игровой номер на 8-й в «Барселоне».
Хавбек взял «восьмерку» после ухода из каталонского клуба защитника Дани Алвеса, игравшего под ним во второй половине прошлого сезона.
«Начинается новая эра», – говорится в сообщении «Барселоны».
Ранее под 8-м номером в «Барсе» играли Андрес Иньеста, Христо Стоичков, Гильермо Амор, Филлип Коку, Альберт Селадес, Артур, Миралем Пьянич и другие.
Недавно Педри был признан лучшим игроком сезона в «Барселоне».
тут вышло как вышло)
они оба и ногтя Иньесты не стоят)
тут вышло как вышло)
они оба и ногтя Иньесты не стоят)
Причем тут номер.
Причем тут номер.
этот щенок переоценен крайне
но ничего, скоро Барса вернет свое величие и такой упырь пойдет в условный Хетафе
этот щенок переоценен крайне
но ничего, скоро Барса вернет свое величие и такой упырь пойдет в условный Хетафе