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Педри взял 8-й номер в «Барселоне» после ухода Алвеса

08 июля 2022, 11:41

Полузащитник Педри сменил 16-й игровой номер на 8-й в «Барселоне».

Хавбек взял «восьмерку» после ухода из каталонского клуба защитника Дани Алвеса, игравшего под ним во второй половине прошлого сезона.

«Начинается новая эра», – говорится в сообщении «Барселоны».

Ранее под 8-м номером в «Барсе» играли Андрес Иньеста, Христо Стоичков, Гильермо Амор, Филлип Коку, Альберт Селадес, Артур, Миралем Пьянич и другие.

Недавно Педри был признан лучшим игроком сезона в «Барселоне».

Педри взял 8-й номер в «Барселоне» после ухода Алвеса

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протон
протон
08 июля в 19:05
Наверное, если продолжит так играть, то не будет никаких вопросов
FenixSL
FenixSL ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
08 июля в 13:55
ну я от Пьянича ожидал большего
тут вышло как вышло)

они оба и ногтя Иньесты не стоят)
ZeroRiot
ZeroRiot
08 июля в 13:35
Алвес разве на под 2 играл?
A.S.A
A.S.A
08 июля в 13:20
После Иньесты достойного игрока и небыло играющего под восьмеркой! Думаю Педро не ударит в грязь лицом!!!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ FenixSL (раскрыть)
08 июля в 12:28
Пьянич значит заслуженно.
Причем тут номер.
shlomo
shlomo
08 июля в 11:51
Главное чтобы не опозорил этот номер
FenixSL
FenixSL
08 июля в 11:48
незаслуженно
этот щенок переоценен крайне
но ничего, скоро Барса вернет свое величие и такой упырь пойдет в условный Хетафе
Гость
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