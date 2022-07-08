Педри взял 8-й номер в «Барселоне» после ухода Алвеса

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08 июля 2022, 11:41

Полузащитник сменил 16-й игровой номер на 8-й в «Барселоне».

Хавбек взял «восьмерку» после ухода из каталонского клуба защитника Дани Алвеса, игравшего под ним во второй половине прошлого сезона.

«Начинается новая эра», – говорится в сообщении «Барселоны».

Ранее под 8-м номером в «Барсе» играли Андрес Иньеста, Христо Стоичков, Гильермо Амор, Филлип Коку, Альберт Селадес, Артур, Миралем Пьянич и другие.

Недавно Педри был признан лучшим игроком сезона в «Барселоне».