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Африканская Суперлига стартует в следующем году

04 июля 2022, 10:48

В августе 2023 года состоится первый розыгрыш Африканской Суперлиги. Об этом сообщил президент Африканской конфедерации футбола Патрис Мотсепе.

В турнире сыграют 24 команды, которые будут отобраны согласно их рейтингу ФИФА. Эти команды будут разделены на 3 региональные группы, после чего состоится плей-офф для 16 клубов. Лига чемпионов Африки продолжит существование наряду с новым турниром. Проект поддерживают официальные власти африканского футбола, поэтому, скорее всего, он будет реализован.

Ранее Кубок Африканских Наций был перенесен.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
04 июля в 12:29
А ведь это интересно. Будем наблюдать.
Бонжорно
Бонжорно
04 июля в 11:53
по всей Африке расекать то еще удовольстувие
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Elliada (раскрыть)
04 июля в 11:33
Это не мешает им назвать турнир красиво)
Elliada
Elliada
04 июля в 11:28
Кто его будет смотреть? У половины африканцев телевизора нет, а за пределами Африки их футбол не интересен
Bensurr
Bensurr
04 июля в 11:27
У них своя супер лига
jx5rsbvd354n
jx5rsbvd354n
04 июля в 10:52
Это весьма любопытно
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