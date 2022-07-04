Африканская Суперлига стартует в следующем году

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04 июля 2022, 10:48

В августе 2023 года состоится первый розыгрыш Африканской Суперлиги. Об этом сообщил президент Африканской конфедерации футбола Патрис Мотсепе.

В турнире сыграют 24 команды, которые будут отобраны согласно их рейтингу ФИФА . Эти команды будут разделены на 3 региональные группы, после чего состоится плей-офф для 16 клубов. Лига чемпионов Африки продолжит существование наряду с новым турниром. Проект поддерживают официальные власти африканского футбола, поэтому, скорее всего, он будет реализован.

Ранее Кубок Африканских Наций был перенесен.