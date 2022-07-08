«Зенит» ведёт переговоры с Joma. Испанский бренд не уходит из России

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08 июля 2022, 12:26

«Зенит» может заключить контракт с испанской компанией-экипировщиком Joma.

По информации источника, петербургский клуб ведет переговоры с испанским брендом, который не планирует уходить из России.

«Зенит» точно не успеет перейти на форму от Joma к началу нового сезона, поэтому пока будет выступать в старой форме от Nike. Скорее всего, на экипировку от испанского бренда «Зенит» перейдет по ходу сезона.

Ранее в Nike объявили, что уходят с российского рынка. Компания прекратила сотрудничество со «Спартаком».