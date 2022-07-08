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«Зенит» ведёт переговоры с Joma. Испанский бренд не уходит из России

08 июля 2022, 12:26

«Зенит» может заключить контракт с испанской компанией-экипировщиком Joma.

По информации источника, петербургский клуб ведет переговоры с испанским брендом, который не планирует уходить из России.

«Зенит» точно не успеет перейти на форму от Joma к началу нового сезона, поэтому пока будет выступать в старой форме от Nike. Скорее всего, на экипировку от испанского бренда «Зенит» перейдет по ходу сезона.

Ранее в Nike объявили, что уходят с российского рынка. Компания прекратила сотрудничество со «Спартаком».

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Источник: sport-express.ru
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Все комментарии
FenixSL
FenixSL ответ AlanW 1 (раскрыть)
08 июля в 13:48
как на тебя повлияли санкции от Испании?
поведай пожалуйста)
memphis
memphis ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
08 июля в 13:47
Но так гордо одевали и нашу сборную и испанцев, а теперь пшик
FenixSL
FenixSL ответ Alexnvr (раскрыть)
08 июля в 13:47
демикс и кипста у нас есть
больше ничего не надо
какой футбол - такие и бренды
FenixSL
FenixSL ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
08 июля в 13:45
ну шмотье у них действительно здоровское
наверное потому что там наши мало чего делали)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ memphis (раскрыть)
08 июля в 13:15
Так Bosco в целом никогда не была именно спортивной темой, им просто повезло, что Куснирович (владелец Bosco) был другом Медведева, и, как его президентом назначили, тот все возможные спортивные контракты другу отдал разово, с тех пор они ничего не получали.

А так это ЦУМ, побрякушки всякие и т.п.
David Young
David Young ответ A.S.A (раскрыть)
08 июля в 13:13
)
A.S.A
A.S.A
08 июля в 13:11
Зачем им все эти nlke, adidas,joma и все прочие?! Пусть берут новый бренд Zouma!
Kolenok
Kolenok
08 июля в 13:11
Испанский стыд.
nikoladolgov
nikoladolgov
08 июля в 13:06
А где же ФСБ-шная дочка генерала Заварзина, которую втюхали Олимрийской сборной ?
Или не успевает ?
pendulum47
pendulum47
08 июля в 13:05
Abidos, Abibas пусть закупают у Гурика с вещевого
nf3hpzfhj976
nf3hpzfhj976
08 июля в 12:58
    9awz5ykmx395
    9awz5ykmx395
    08 июля в 12:56
    Это как-то неважно
    Alexnvr
    Alexnvr
    08 июля в 12:52
    А как же Белорусский Трикотаж?))))) Шутка. Неужели в России не найдётся нормальной швейки? Ведь технологии производства давно известны. Или хотят просто носить на форме известную надпись?
    memphis
    memphis
    08 июля в 12:49
    А где же хвалебная армянская Bosko?
    ДАША Д
    ДАША Д
    08 июля в 12:42
    Не все испкгались санкций.
    AlanW 1
    AlanW 1
    08 июля в 12:39
    Они нам санкции, оставили нас в футбольном вакууме - а ВЫ один хрен закупаетесь у них - позорище.

    Надо поддерживать импортозамещение.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    08 июля в 12:34
    В России пора наладить производство экипировки
    ZIBO rock
    ZIBO rock
    08 июля в 12:34
    А почему не JOPA?!
    hjlzuf
    hjlzuf
    08 июля в 12:31
    Nike, Joma какая разница, лишь бы комфортно было играть.
    Ironigor
    Ironigor
    08 июля в 12:29
    А почему не Bosco, у вас же много денег.
    Гость
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