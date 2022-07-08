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Аленичев — о матче легенд: «Надеюсь, все получат удовольствие»

08 июля 2022, 14:58

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Аленичев готовится к матчу против легенд «Зенита».

Огромное спасибо организаторам. Увидеть своих партнёров по «Спартаку» очень приятно. Как и соперников – там тоже звезды серьёзной величины. Мы не все взяли щитки, но это не говорит о том, что будет дружеская игра. Настрой серьёзный. Никакой договорённости быть не может. Очень важна сегодня будет победа. Да, сейчас мы часто участвуем в разных мероприятиях, радуем болельщиков. Но особенно приятно находиться в Петербурге, на легендарном стадионе «Петровский». Надеюсь, все получат удовольствие.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
08 июля в 15:08
А лучше "глубокое удовлетворение")))
xharn4wn22ju
xharn4wn22ju
08 июля в 15:03
Так и должно быть
Гость
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