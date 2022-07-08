Р. Нигматуллин о матче ветеранов: «Результат вряд ли будет иметь значение»

Экс-вратарь «Локомотива» порассуждал о предстоящем матче ветеранов «Зенита» и «Спартака».

Оба состава очень хорошие и интересные, результат в этом матче вряд ли будет иметь значение. Но по старой памяти каждый из футболистов отдастся на поле по максимуму, чтобы победить.

Ветеранской команды «Локомотива», к сожалению, нет. Но если был появилась, я бы позвал всех ребят из 2001 года. Был бы рад видеть всех на футбольном поле, потом выпили бы с ними по бокалу за прошлые матчи и за наши победы.