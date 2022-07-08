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Р. Нигматуллин о матче ветеранов: «Результат вряд ли будет иметь значение»

08 июля 2022, 11:52

Экс-вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин порассуждал о предстоящем матче ветеранов «Зенита» и «Спартака».

Оба состава очень хорошие и интересные, результат в этом матче вряд ли будет иметь значение. Но по старой памяти каждый из футболистов отдастся на поле по максимуму, чтобы победить.

Ветеранской команды «Локомотива», к сожалению, нет. Но если был появилась, я бы позвал всех ребят из 2001 года. Был бы рад видеть всех на футбольном поле, потом выпили бы с ними по бокалу за прошлые матчи и за наши победы.

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Все комментарии
drug01
drug01
08 июля в 13:07
Гласное поиграть в удовольствие
cbwccq449bfu
cbwccq449bfu
08 июля в 12:55
    u6tksj25ugka
    u6tksj25ugka
    08 июля в 12:41
    Ни о чем
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    08 июля в 12:34
    Так и здесь Анрюха накидается после матча...)
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    08 июля в 12:24
    Смотря кто выиграет. Победа народных вызовет ликование и эйфорию всех КБ, ДО ПЕРВОГО ТУРА КАК МИНИМУМ...
    ДСА
    ДСА
    08 июля в 11:56
    Наверное сделают договорную ничейку.
    Гость
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