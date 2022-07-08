Мостовой: «Не удивлён, что меня не позвали на матч ветеранов»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал свое отсутствие в заявке на матч легенд против «Зенита».
Был «приятно» удивлен, когда вчера увидел состав участников товарищеского матча «Спартака» 8 июля в Санкт-Петербурге перед игрой Суперкубка между ветеранами «Спартака» и «Зенита». Посмотрев состав, в принципе ничему не удивился, только расстроился, что за исключением 2-3 фамилий, честно говоря, состав «Спартака» немножко слабоват. Ну что сделать? Такая реальность нашей сегодняшней спартаковской жизни. Ясно, что это будет типа матч-шоу с ветеранами, ясно, что никто не будет уступать.
Жалко, что историю «Спартака» в СССР многие, наверное, уже не помнят, да и подзабыли за исключением Валерки Шмарова, который становился чемпионом Советского Союза. Немного есть двукратных чемпионов Советского Союза с множеством забитых мячей, красивых голов, со множеством побед. Еще раз говорю, что не удивлен, что наши фамилии туда не включены. Ну да ладно, что делать, мы к этому привыкли. Те люди, которые там несколько раз побывали в «Спартаке», пускай играют.
Снова слушать обиды Мостового?
Снова слушать обиды Мостового?