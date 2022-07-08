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Мостовой: «Не удивлён, что меня не позвали на матч ветеранов»

08 июля 2022, 14:52

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал свое отсутствие в заявке на матч легенд против «Зенита».

Был «приятно» удивлен, когда вчера увидел состав участников товарищеского матча «Спартака» 8 июля в Санкт-Петербурге перед игрой Суперкубка между ветеранами «Спартака» и «Зенита». Посмотрев состав, в принципе ничему не удивился, только расстроился, что за исключением 2-3 фамилий, честно говоря, состав «Спартака» немножко слабоват. Ну что сделать? Такая реальность нашей сегодняшней спартаковской жизни. Ясно, что это будет типа матч-шоу с ветеранами, ясно, что никто не будет уступать.

Жалко, что историю «Спартака» в СССР многие, наверное, уже не помнят, да и подзабыли за исключением Валерки Шмарова, который становился чемпионом Советского Союза. Немного есть двукратных чемпионов Советского Союза с множеством забитых мячей, красивых голов, со множеством побед. Еще раз говорю, что не удивлен, что наши фамилии туда не включены. Ну да ладно, что делать, мы к этому привыкли. Те люди, которые там несколько раз побывали в «Спартаке», пускай играют.

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Все комментарии
МапС
МапС
08 июля в 16:23
Жаба душит...
stanichnik
stanichnik
08 июля в 16:04
Надо было меньше критиковать Зарему.
makkie
makkie
08 июля в 15:54
Была же новость уже.
Снова слушать обиды Мостового?
Остапчук 67
Остапчук 67
08 июля в 15:23
И такое бывает
drug01
drug01
08 июля в 15:14
Значит не подходит больше
sv_1969
sv_1969
08 июля в 15:01
62о брызжет из царька! А может в себе покопаться надо?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
08 июля в 14:55
Мостовой сейчас в опале!
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