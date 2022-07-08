Мостовой: «Не удивлён, что меня не позвали на матч ветеранов»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал свое отсутствие в заявке на матч легенд против «Зенита».

Был «приятно» удивлен, когда вчера увидел состав участников товарищеского матча «Спартака» 8 июля в Санкт-Петербурге перед игрой Суперкубка между ветеранами «Спартака» и «Зенита». Посмотрев состав, в принципе ничему не удивился, только расстроился, что за исключением 2-3 фамилий, честно говоря, состав «Спартака» немножко слабоват. Ну что сделать? Такая реальность нашей сегодняшней спартаковской жизни. Ясно, что это будет типа матч-шоу с ветеранами, ясно, что никто не будет уступать.