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«Барселона» интересуется Молейро из «Лас-Пальмаса»

09 июля 2022, 05:33

«Барселона» сохраняет интерес к полузащитнику Альберто Молейро, несмотря на то, что он недавно продлил контракт с «Лас-Пальмасом» на три сезона и его пункт о досрочном освобождении вырос до 30 миллионов евро. Сообщается, что каталонцы подпишут 18-летнего игрока, когда у них будут экономические механизмы для проведения операции.

Ожидается, что с экономической точки зрения сделка будет очень похожа на операцию с Педри, который также играл за «Лас-Пальмас». Единственное, что на данный момент отдаляет два клуба, это то, что «Лас-Пальмас» настаивает на том, чтобы футболист был в аренде еще на один год, но «Барселона» хотела бы получить его сейчас.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
09 июля в 06:10
Посмотрим чем бодание закончится.
6maz8baztg3e
6maz8baztg3e
09 июля в 05:58
Пригодится он им
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
09 июля в 05:39
Деньги на бочку!
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