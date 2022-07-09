«Барселона» интересуется Молейро из «Лас-Пальмаса»

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09 июля 2022, 05:33

«Барселона» сохраняет интерес к полузащитнику , несмотря на то, что он недавно продлил контракт с «Лас-Пальмасом» на три сезона и его пункт о досрочном освобождении вырос до 30 миллионов евро. Сообщается, что каталонцы подпишут 18-летнего игрока, когда у них будут экономические механизмы для проведения операции.

Ожидается, что с экономической точки зрения сделка будет очень похожа на операцию с Педри, который также играл за «Лас-Пальмас». Единственное, что на данный момент отдаляет два клуба, это то, что «Лас-Пальмас» настаивает на том, чтобы футболист был в аренде еще на один год, но «Барселона» хотела бы получить его сейчас.