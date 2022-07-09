Широков: «„Зенит“ не однозначный, но безусловный фаворит»

Бывший футболист «Зенита» поделился мнением о возможном развитии событий в матче за Суперкубок России.

«Зенит» не однозначный, но безусловный фаворит: всё-таки чемпион, сыгранная команда с достаточно большим усилением. Я не видел «Спартак» на предсезонных матчах. Но они играли с командами не самого высокого уровня. Может быть, для них это неплохо, чтобы поймать свою игру.

«Зенит» даже с «Црвеной Звездой» хорошее впечатление произвёл. Однако в отдельном конкретном матче может произойти всё что угодно. Любая мелочь может привести к победе или поражению одной из команд. «Зенит» хоть и является фаворитом, но не безоговорочным.