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Широков: «„Зенит“ не однозначный, но безусловный фаворит»

09 июля 2022, 15:03
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» Роман Широков поделился мнением о возможном развитии событий в матче за Суперкубок России.

«Зенит» не однозначный, но безусловный фаворит: всё-таки чемпион, сыгранная команда с достаточно большим усилением. Я не видел «Спартак» на предсезонных матчах. Но они играли с командами не самого высокого уровня. Может быть, для них это неплохо, чтобы поймать свою игру.

«Зенит» даже с «Црвеной Звездой» хорошее впечатление произвёл. Однако в отдельном конкретном матче может произойти всё что угодно. Любая мелочь может привести к победе или поражению одной из команд. «Зенит» хоть и является фаворитом, но не безоговорочным.

Ранее мнением по этому поводу поделился бывший тренер «Томи» Валерий Непомнящий.

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Все комментарии
2rjx8b29sqqp
2rjx8b29sqqp
09 июля в 16:22
Зениту достался легкий соперник с 10-го места чемпионата., он однозначно победит, наверняка, с крупным счетом.
Zenit_84
Zenit_84
09 июля в 16:17
Зениту только победы!!!
Союзник противников
Союзник противников
09 июля в 15:38
А я думаю-"безусловный,но неоднозначный".Попробуй контраргументировать...
fmda3hxxba7s
fmda3hxxba7s
09 июля в 15:23
Сколько экспертов развелось...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
09 июля в 15:03
В этом сезоне просто не будет!
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