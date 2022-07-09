Чистяков: «Со „Спартаком“ лёгких игр не бывает»

Защитник «Зенита» поделился эмоциями после победы над «Спартаком» (4:0) в матче за Суперкубок России.

Победа тяжелая, физически тяжеловато. Соперник серьезный, со «Спартаком» легких игр не бывает. Болельщики погнали нас вперед, мы переломили ход матча и добились результата. Хорошее начало сезона, мы счастливы, от побед не устают.