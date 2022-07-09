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Чистяков: «Со „Спартаком“ лёгких игр не бывает»

09 июля 2022, 22:36
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков поделился эмоциями после победы над «Спартаком» (4:0) в матче за Суперкубок России.

Победа тяжелая, физически тяжеловато. Соперник серьезный, со «Спартаком» легких игр не бывает. Болельщики погнали нас вперед, мы переломили ход матча и добились результата. Хорошее начало сезона, мы счастливы, от побед не устают.

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Все комментарии
протон
протон
09 июля в 22:40
Жаль, что после 3:0 тупо пешком стали ходить. Сегодня чувствовалось, что можно было бы 7:1 переплюнуть.
Спартак к сезону не готов! Состав мёртвый, тренер не понятный, один Федун - пенсионер в шоколаде
протон
протон ответ Ironigor (раскрыть)
09 июля в 22:40
Бакаев только перешел, уже кубок в копилку,
Ironigor
Ironigor
09 июля в 22:39, ред.
Ну да , 4:0 это тяжёлая победа !) С юмором у парня всё Ок !)
Гость
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